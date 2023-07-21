من هنا| نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 ومؤشرات نسب الثانوية العامة

وسط قلق وتوتر يترقب طلاب الصف الثالث الثانوي 2023 موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ومعرفة نسب النجاح وفقاً لتصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وحصل الدستور على حقوق نشر نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

ويستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالرقم القومي عبر الدستور من خلال هذا الرابط https://natega.dostor.org/ .

ويستطيع طلبة وطالبات ثانوية عامة 2023 الدخول على الرابط مباشرة فور الاعلان عن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 والحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس.

كما يمكن الدخول على رابط النتيجة وتسجيل البيانات المطلوبة وهي: الاسم ورقم الجلوس والبريد الالكتروني ورقم التليفون، وسيتم إرسال النتيجة فور ظهورها.



مؤشرات نسب نجاح الثانوية العامة 2023



وحتى يأتي موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، الذي من المقرر أن يكون في أوائل أغسطس المقبل وفقًا لتصريحات وزير التربية والتعليم، ننشر لأبنائنا من طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي 2023، كل ما يتم إعلانه عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 ومؤشرات نسب النجاح.

- مؤشرات النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2023 تسير إلى استيعاب الطلاب لنظام أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 المعتمدة على قياس مهارات الفهم عند الطالب وليس الحفظ.

- مؤشرات ونسب النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2023، مرتفعة عن نسب النجاح بـ نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي.

- نسبة طلاب الثانوية العامة الحاصلين على 95% فأكثر من الدرجة الكلية الخاصة بكل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2023 كبيرة.

- ارتفاع النسبة العامة للنجاح فى نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بنسب بسيطة عن نسب النجاح بنتيجة الثانوية العامة للطلاب في العام الدراسي الماضي والتي بلغت 75.04%.

- من المتوقع أن ترتفع نسب النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2023 إلى 79% ومن الوارد أن تصل نسب النجاح بـ نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 إلى أوائل الثمانينات أيضًا.

- نسب النجاح بـ امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 جاءة لأكثر من 90%، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد طلاب الثانوية العامة 2023.

- وصلت نسب النجاح بـ نتيجة الثانوية العامة 2023 في امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023 لأكثر من 91%، وحصل أكثر من 20% من الطلاب على نسبة 95% من الدرجة الكلية لامتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2023.