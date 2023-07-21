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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

بدأ العد التنازلي لإعلان نتائج الصف الثالث الثانوي، ويزداد ترقب أولياء الأمور والطلاب لمعرفة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، وسط حالة من القلق والخوف، عقب انتهاء الطلبة من الامتحانات وبدء الإجازة الصيفية، إلا أنه سيظل طلاب الثانوية العامة وأهاليهم مترقبين ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، وكيفية الحصول عليها.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

وفي هذا الإطار، تستعرض "الدستور" موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، وكيفية الحصول عليها.

وبناء على خطط التصحيح الإلكتروني، سيتم الانتهاء من التصحيح والمطابقة لكافة البيانات مع بيانات الطلبة عقب 10 أيام من انتهاء جميع الامتحانات وبعدها ستصبح النتيجة جاهزة للاعتماد خلال آخر أسبوع في شهر يوليو.

التصحيح الإلكتروني لجميع أوراق البابل شيت
 

أكدت وزارة التربية والتعليم في مصر أن التصحيح الإلكتروني لكافة أوراق البابل شيت ستتم طبق جدول زمني محدد وحاليا سيتم تجميع وإحصاء جميع أوراق البابل شيت في داخل المدينة التعليمية في السادس من أكتوبر، حيث أن الكنترول المركزي لتصحيح البابل شيت مع الوجود 11 كنترولا مصغرا لكافة قطاعات وكنترولات الجمهورية.

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

نشرت الصفحة الرسمية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، خلال وقت سابق فيديو لوزير التربية والتعليم للدكتور رضا حجازي، أنه سيتم إعلان النتيجة خلال آخر أسبوع من شهر يوليو، كما أنكشف عن بعض مؤشرات النجاح ببعض المواد.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

تعرف على موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

ويشغل بال طلاب الصف الثالث الثانوي معرفة كيفية الحصول على نتائجهم، للتأهب للمرحلة الجامعية ومعرفة الكلية أو المعهد الذي سيلتحقون به.

  1. نتيجة الثانوية العامة 2023.. الخطوة الأولى يتاح للطالب أو ولي الأمر الحصول نتيجة الثانوية العامة 2023 وذلك من خلال مركز معلومات وزارة التربية والتعليم في بوابة الخدمات الالكترونية من هنا.
  2. الخطوة الثانية يقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول على بوابة الثانوية العامة.
  3. الخطوة الثالثة يضغط الطالب أو ولي الأمر على أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023
  4. الخطوة الرابعة يقوم الطالب أو ولي الأمر تسجيل رقم الجلوس والقيام بالضغط على عرض النتيجة.
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