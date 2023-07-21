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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية

ارتفعت معدلات البحث في الآونة الأخيرة، من قبل الطلاب وأولياء الأمور، عبر مواقع التواصل الإجتماعي ومحرك البحث الشهير "جوجل"، عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

ويبحث طلاب الثانوية الأزهرية عن موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 رسمياً، ورابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، وذلك عقب انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، لا سيما بعد بدأ عمليات التصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وانطلقت أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، ومعهد البعوث الإسلامية، السبت 15 يوليو 2023، بمشاركة 22428 مصححا للتصحيح في 16 مركزا على مستوى الجمهورية، وهى: (القاهرة-  القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر).

وبدأ طلاب القسم العلمي الامتحان يوم السبت الموافق 3 يونيو الماضي، واختتموا الامتحانات يوم 12 يوليو 2023، وأدوا الامتحانات خلال هذه المدة في 17 مادة.

وتقدّم للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية،  بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (770) طالب وطالبة،  535 بنين و 235 فتيات، مقسمين على (47) لجنة.

ومن المتوقع إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 فور اعتمادها رسمياً والإعلان عنها.

وتتيح "الدستور" خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في السطور التالية:

- الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية، من هنــــــا.

- اختيار الاستعلام عن نتائج الطلاب.

- تحديد الشعبة الدراسية ما بين العلمي والأدبي.

- إدخال كافة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الجلوس للاطلاع على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

- الضغط على كلمة عرض النتيجة، وفي حال اعتمادها رسميًا ستظهر النتيجة خلال دقائق.

عبر الدستور.. كيفية التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الشهادة الثانوية الأزهرية رابط بوابة الأزهر

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