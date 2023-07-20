عبر الدستور.. كيفية التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023

كيفية التسجيل فى نتيجة الثانوية العامة 2023.. كلمنات ارتفعت معدلات البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية عبر محرك البحث “جوجل”.

الدستور تسعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر خلال القتير التالى:

أول أغسطس هو الموعد الذى اعلنت عنه وزارة التعليم والتعليم الفنى للإعلان عن أوائل الثانوية العامة للعام 2023 وذلك حسب ما نشرته على موقعها الإلكترونى خلال الساعات القليلة الماضية.

ونوهت الوزارة إلى أن إعلان النتيجة للشعبة الأدبية والعلمية للعام الميلادى 2023 سوف يكون عقب الإعلان عن أسماء اوائل الثانوية العامة مباشرة عقب أعتماد النتيجة كما هو متبع دائما مؤكدة خلال بيانها أن بإمكان الطالب الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس والاسم من خلال الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم.

كيفية التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم ورقم الجلوس، للقيام بالاستعلام عن نتيجة العام الحالي الدراسي بشهادة الثانوية العامة بكافة الدرجات كاملة بعد اعتمادها وإعلانها رسميا من خلال الدكتور رضا حجازي بصفته وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني طبق الخطوات التالية:

الدخول على لينك نتيجه الثانوية العامة 2023 بموقع الدستور من هخلال الضغط على هذا الرابط

. https://natega.dostor.org/

كتابة اسم التلميذ بشكل صحيح.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالتميذ المراد الاستعلام عن نتيجته

كتابة البريد الإلكترونى الخاص بالتلميذ

كتابة رقم التليفون

الضغط على كلمة "سجل"

تظهر نتيجة الطالب فى حال اعتمادها أو عند اعتمادها وترسل له على الإيميل الخاص به ويعرف درجاته حيث يظهر للطالب كافة الدرجات في جميع المواد الدراسية والتي أدى فيها الطالب الامتحان.

نسبة النجاح في بعض مواد الثانوية العامة لهذا العام 2023

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسب النجاح بمادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام، التي تجاوزت بنسبة 90٪، وتجاوز نسب الحاصلين على 95% فأكثر حوالي 1.5% من عدد الطلبة، مشيرا إلى أن تكون نسبة النجاح في مادة اللغة الثانية، التي قد تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على حوالي 95% فأكثر تجاوز حوالي 20% من عدد الطلاب.