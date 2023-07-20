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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عبر الدستور.. كيفية التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

كيفية التسجيل فى نتيجة الثانوية العامة 2023..  كلمنات ارتفعت معدلات البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية عبر محرك البحث “جوجل”.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. وموعد إعلان النتيجة رسميا

رابط تسجيل نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الدستور

الدستور تسعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل  التى تحيط بهذا الأمر خلال القتير التالى:

أول أغسطس هو الموعد الذى اعلنت عنه وزارة التعليم والتعليم الفنى للإعلان عن أوائل الثانوية العامة للعام 2023  وذلك حسب ما نشرته على موقعها الإلكترونى خلال الساعات القليلة الماضية.

ونوهت الوزارة إلى أن إعلان النتيجة للشعبة الأدبية والعلمية للعام الميلادى 2023 سوف يكون عقب الإعلان عن أسماء اوائل  الثانوية العامة مباشرة عقب أعتماد النتيجة كما هو متبع دائما مؤكدة خلال بيانها أن بإمكان الطالب الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس والاسم من خلال الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم.

 كيفية التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم ورقم الجلوس، للقيام بالاستعلام عن نتيجة العام الحالي الدراسي بشهادة الثانوية العامة بكافة الدرجات كاملة بعد اعتمادها وإعلانها رسميا من خلال الدكتور رضا حجازي بصفته وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني طبق الخطوات التالية:

الدخول على لينك نتيجه الثانوية العامة 2023 بموقع الدستور من هخلال الضغط على هذا الرابط

https://natega.dostor.org/ 

كتابة اسم التلميذ بشكل صحيح.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالتميذ المراد الاستعلام عن نتيجته 

كتابة البريد الإلكترونى الخاص بالتلميذ

كتابة رقم التليفون

الضغط على كلمة "سجل"

تظهر نتيجة الطالب فى حال اعتمادها أو عند اعتمادها وترسل له على الإيميل الخاص به ويعرف درجاته حيث يظهر للطالب كافة الدرجات في جميع المواد الدراسية والتي أدى فيها الطالب الامتحان.

نسبة النجاح في بعض مواد الثانوية العامة لهذا العام 2023

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم  والتعليم الفني، عن نسب النجاح بمادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام، التي تجاوزت بنسبة 90٪، وتجاوز نسب الحاصلين على 95% فأكثر حوالي 1.5% من عدد الطلبة، مشيرا إلى أن تكون نسبة النجاح في مادة اللغة الثانية، التي قد تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على حوالي 95% فأكثر تجاوز حوالي 20% من عدد الطلاب.

الآن| رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور برقم الجلوس

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 وكيفية استخراجها

 

عبر الدستور كيفية التسجيل فى نتائج الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موقع الدستور لتسجيل نتائج الثانوية العامة 2023 موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

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