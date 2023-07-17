يحظى رابط تسجيل نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الدستور على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية خلال الساعات القليلة الماضية حيث يشعر طلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالقلق على نتائج امتحانات 2022-2023 والتي تمت خلال الفترة من يوم 12 يونيو وحتى 13 يوليو 2023 والتي استمرت لمدة شهر كاملا.

رابط تسجيل نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الدستور

تم تفعيل رابط تسجيل نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الدستور حيث يمكن للطلاب إدخال كافة البيانات اللازمة للاستعلام عبر الموقع الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) الآن ثم يرسل الموقع كافة درجاتهم في المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية عقب اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني النتيجة بشكل رسمي عبر الهاتف المحمول عبر الرقم المسجل خلال الموقع الإلكتروني.

يذكر أن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تابعت الامتحانات في جميع المحافظات ولم ترصد أى شكاوى من أولياء الأمور أو الطلاب طوال فترة الامتحانات.

خطوات تسجيل بيانات الثانوية العامة 2023 للحصول على النتيجة عبر الدستور

بخطوات إلكترونية بسيطة عبر موقع الدستور يمكن من خلالها الاستعلام عن درجات طلاب الثانوية العامة 2022-2023 وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر رابط تسجيل نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الدستور (من هنا).

اختيار أيقونة تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة 2023.

تحديد الشعبة الدراسية (علمي، أدبي).

وضع علامة صح على محافظة الإقامة.

إدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب الراغب في الاستعلام (الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، محل الإقامة،…).

كتابة رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.

تسجيل وسيلة تواصل (رقم هاتف محمول، بريد إلكتروني).

الضغط على كلمة حفظ الرقم.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022-2023

يتوقع كافة الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في أخر شهر يوليو الجاري، وذلك حيث عادة ما يتم الإعلان عن نتيجة طلاب الشعبتين العلمية والأدبية عقب مرور من 10 - 15 يوم من انتهاء الامتحانات في الأعوام السابقة.

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