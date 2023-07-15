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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيفية تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة للاستعلام عن النتيجة عبر الدستور

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

زاد البحث عن كيفية تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة للاستعلام عن النتيجة عبر الدستور، وذلك عقب انتهاء الامتحانات النهائية للعام الدراسي الجاري 2022-2023 حيث يرغب طلاب الشعبتين العلمية والأدبية في معرفة درجاتهم في كافة المواد الدراسية التي خضعوا لامتحاناتها خلال الأيام الماضية وفقا للجدول الزمني الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم.

كيفية تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة للاستعلام عن النتيجة عبر الدستور

يوفر موقع الدستور خدمة لطلاب الثانوية العامة 2023 حيث خصص رابط لتسجيل بياناتهم حاليا لإرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول تحتوى على نتائجهم في كافة المواد الدراسية، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطالب اسمه رباعي ورقم جلوسه والبريد الإلكتروني ورقم هاتفه المحمول عبر الرابط وينتظر النتيجة فور إعلانها.

ويمكن أيضا الحصول على نتيجة طلاب الثانوية العامة 2023 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) والذي يتم تفعيله عقب اعتماد النتيجة رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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خطوات تسجيل بيانات نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور 2023

يمكن من خلال الخطوات التالية تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية عبر موقع الدستور لمعرفة درجاتهم في كافة المواد الدراسية التي خضعوا لامتحاناتها خلال الأيام الماضية، وذلك من خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع الدستور الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة تسجيل بيانات الثانوية العامة.
  • تحديد محافظة الإقامة.
  • تحديد الشعبة الدراسية.
  • إدخال بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن نتيجته.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.
  • إدخال وسيلة تواصل هاتف محمول أو بريد إلكتروني.
  • الضغط على كلمة تسجيل الطلب.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها

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موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية عقب انتهاء الامتحانات بفترة من 10-15 يوم حيث انتهت الامتحانات يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 وفقا للجدول المعتمد، وبذلك يمكن وضع توقيت تقريبي للإعلان عن النتيجة وهو الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

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