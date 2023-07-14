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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها

ثانوية عامة
ثانوية عامة

يتصدر رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها محركات البحث بمجرد ظهورها، وذلك بعد انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023. 

ولذلك، يقدم "الدستور" فيما يلي موعد نتيجة الثانوية العامة 2023، ورابط الحصول عليها، بالإضافة إلى خطوات للحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، وفقًا لتحديدات وزارة التربية والتعليم.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها

ونقدم فيما يلي خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس فور اعتمادها وظهورها رسميًا:

  • الدخول على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم المخصصة لنتيجة الثانوية العامة 2023 من هنا
  • الضغط على “بوابة الثانوية العامة” أعلى يسار الشاشة.
  • كتابة رقم جلوس الطالب.
  • الصغط على عرض النتيجة لتظهر بذلك نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد إعلانها.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها عبر الدستور


ويوفر موقع "الدستور" رابط التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها (من هنا) وذلك بكتابة الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم التليفون وذلك لمعرفة درجاتك فور اعتماد النتيجة بشكل رسمي.

نماذج استرشادية لتدريب طلاب الثانوية العامة

يذكر أن طرحت الوزارة منذ مارس الماضي، نماذج استرشادية لتدريب طلاب الثانوية العامة على الشكل العام للامتحانات، وجرى طرحها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وقررت وزارة التربية والتعليم، تعديل عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، لتتنوع ما بين الأسئلة الاختيارية والأسئلة المقالية، إذ تقرر تعديل المواصفات الفنية لتتضمن 30% للمستويات العقلية البسيطة، 40% للمستويات المتوسطة و30% للمستويات العليا.

وانطلقت الامتحانات يوم 12 يونيو 2023، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ثم خاض الطلاب امتحان الاقتصاد والإحصاء، يوم الثلاثاء 13 يونيو، ثم مادة اللغة العربية يوم الأحد 18 يونيو، واللغة الأجنبية الثانية الثلاثاء 20 يونيو، ثم امتحان الكيمياء يوم الأحد 25 يونيو، بعدها حصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك في الفترة من 27 يونيو حتى 1 يوليو، ثم عادوا للامتحانات مرة أخرى، حيث امتحن طلاب العلمي الفيزياء يوم 2 يوليو، والخميس 9 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، ويوم الأحد 9 يوليو الجيولوجيا، والأحياء لطلاب العلمي علوم والجبر، والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة يوم أمس الخميس 13 يوليو.

نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجه الثانويه العامه ماراثون امتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم الدستور

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