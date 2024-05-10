جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10-5-2024
ينتظر محبي كرة العدد عدد من مباريات اليوم الهامة في الدوريات المختلفة، سواء في الدوري المصري أو الدوريات الخليجية و الأجنبية، ويعرض "الدستور" لمتابعيه من محبي كرة القدم جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10-5-2024.
مواعيد مباريات اليوم
الدوري الإسباني (لاليغا - إي أيه سبورتس):
21:00: ديبورتيفو ألافيس ضد جيرونا.
الدوري الإيطالي (السيري أ):
20:45: فروزينونى ضد إنترناسيونالي.
الدوري الألماني (البوندسليغا):
20:30: آوجسبورج ضد شتوتجارت.
مبارايات اليوم الدوري الفرنسي - ليج 1
21:00: بريست ضد ستاد ريمس.
21:00: نيس ضد لو هافر؟
مباريات اليوم دوري روشن السعودي:
17:00: أبها ضد ضمك.
20:00: الاتحاد ضد الاتفاق.
20:00: الخليج ضد الوحدة.
مباريات اليوم الدوري البرتغالي الممتاز
21:15: شافيش ضد فاماليكاو.
مباريات كوبا ليبرتادوريس:
02:00: كولو كولو ضد فلومينينسي.
02:00: ذي سترونجيست ضد إستوديانتس لا بلاتا.
مباريات دوري أدنوك للمحترفين
16:10: عجمان ضد البطائح.
16:10: الوحدة ضد خور فكان.
19:00: بني ياس ضد الشارقة.
مباريات الدوري المصري
مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش: الجمعة 10 مايو 2024، الساعة 16:00 مصر والسعودية.
مباراة فيوتشر والبنك الأهلي: الجمعة 10 مايو 2024، الساعة 19:00 مصر والسعودية.
مباراة الجونة وفاركو: الجمعة 10 مايو 2024، الساعة 19:00 مصر والسعودية.
القنوات الناقلة مباريات اليوم
يستطيع محبي الدوري المصري مشاهدة مبارياته عبر شبكة أون تايم سبورت: هي الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز، وتبث المباريات عبر قنواتها المختلفة بتقنية HD و SD.