ينتظر محبي كرة العدد عدد من مباريات اليوم الهامة في الدوريات المختلفة، سواء في الدوري المصري أو الدوريات الخليجية و الأجنبية، ويعرض "الدستور" لمتابعيه من محبي كرة القدم جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10-5-2024.

مواعيد مباريات اليوم

الدوري الإسباني (لاليغا - إي أيه سبورتس):

21:00: ديبورتيفو ألافيس ضد جيرونا.

الدوري الإيطالي (السيري أ):

20:45: فروزينونى ضد إنترناسيونالي.

الدوري الألماني (البوندسليغا):

20:30: آوجسبورج ضد شتوتجارت.

مبارايات اليوم الدوري الفرنسي - ليج 1

21:00: بريست ضد ستاد ريمس.

21:00: نيس ضد لو هافر؟

مباريات اليوم دوري روشن السعودي:

17:00: أبها ضد ضمك.

20:00: الاتحاد ضد الاتفاق.

20:00: الخليج ضد الوحدة.

مباريات اليوم الدوري البرتغالي الممتاز

21:15: شافيش ضد فاماليكاو.

مباريات كوبا ليبرتادوريس:

02:00: كولو كولو ضد فلومينينسي.

02:00: ذي سترونجيست ضد إستوديانتس لا بلاتا.

مباريات دوري أدنوك للمحترفين

16:10: عجمان ضد البطائح.

16:10: الوحدة ضد خور فكان.

19:00: بني ياس ضد الشارقة.

مباريات الدوري المصري

مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش: الجمعة 10 مايو 2024، الساعة 16:00 مصر والسعودية.

مباراة فيوتشر والبنك الأهلي: الجمعة 10 مايو 2024، الساعة 19:00 مصر والسعودية.

مباراة الجونة وفاركو: الجمعة 10 مايو 2024، الساعة 19:00 مصر والسعودية.

القنوات الناقلة مباريات اليوم

يستطيع محبي الدوري المصري مشاهدة مبارياته عبر شبكة أون تايم سبورت: هي الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز، وتبث المباريات عبر قنواتها المختلفة بتقنية HD و SD.