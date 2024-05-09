أرقام وحقائق في نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

إذا كان نادي نهضة بركان المغربي يسعى للثأر من نظيره الزمالك حين يلتقيه في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية، فإن الزمالك هو الآخر يأمل في تأكيد تفوقه عليه.

المواجهة الوحيدة بين الزمالك ونهضة بركان

لم يتقابل الناديان من قبل في كأس الكونفدرالية سوى في النهائي عام 2019، وتمكن الزمالك من حرمان نهضة بركان من تحقيق أول ألقابه مانحًا لنفسه اللقب الأول عقب فوزه بضربات ترجيحية 5 – 3 بعد أن حسم كل نادي المباراة على ملعبه بنتيجة هدف نظيف.

وبوصول الزمالك إلى النهائي تساوى في عدد مرات الوصول إلى النهائي مرتين مع أندية الرجاء الرياضي المغربي، والجيش الملكي المغربي، وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

ماذا يحدث في حالة تتويج أو خسارة الزمالك؟

وفي حالة تتويجه باللقب الثاني:

1 – يفض الشراكة في عدد الألقاب مع أندية الجيش الملكي، وهارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، والفتح الرياضي المغربي، والمغرب الفاسي، وإيه سي ليوباردز الكونغولي، والأهلي، واتحاد الجزائر أصحاب اللقب الواحد.

2 – يصبح النادي الثاني الذي لعب نهائيين، واستطاع أن يفوز فيهما بعد الرجاء الذي أحرز اللقب في عامي 2018،و2021.

3 – يصبح أكثر الأندية المصرية احرازا للقب،

ولم يحصل نادي مصري آخر على اللقب سوى الأهلي في عام 2014.

أما في حالة الخسارة يصبح مثل الجيش الملكي الذي حصد اللقب في عام 2005، وفقده في عام 2006.

على الجانب الآخر، نهضة بركان بتأهله إلى النهائي للمرة الرابعة عادل نادي الصفاقسي التونسي الأكثر تواجدا في النهائي، وفض الشراكه مع النجم الساحلي، ومازيمبي، والرجاء.

ماذا يحدث في حالة حصول نهضة بركان على اللقب؟

في حالة حصوله على اللقب الثالث

1 - يعادل ألقاب الصفاقسي الأكثر حصد للقب في أعوام 2007، و2008، و2013 كما يصبح مثل الصفاقسي تماما بفقدانه لقب وحيد، واللقب الوحيد الذي فقده الصفاقسي كان في عام 2010.

2 - يفض الشراكه مع النجم الساحلي، ومازيمبي، والرجاء أصحاب اللقبين.

اللقبان الذان أحرزهما نهضة بركان كانا في عامي 2020 حين تغلب في المباراة النهائية على ناد بيراميدز بنتيجة هدف دون رد، و2020 إذ فاز على أورلاندو بيراتس في المباراة النهائية بضربات ترجيحية 5 – 4 بعد نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

أما في حالة الخسارة، فيصبح النادي الوحيد الذي أحرز اللقب مرتين، وفقده مرتين.

الزمالك ونهضة بركان الناديان الوحيدان الذان لم يتلقيا أي هزيمة منذ دور المجموعات.

الزمالك

تصدر المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة جمعها من 5 انتصارات منها انتصاران على كل كل من نادي أبوسليم الليبي، وأكاديمية سوار الغيني، وانتصار وحيد على ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي، وتعادل وحيد كان سلبيا مع ساجرادا اسبيرانسا.

وفي دور الثمانية تجاوز مواطنه نادي مودرن فيوتشر.

وفي دور قبل النهائي تخطى نادي دريمز الغاني بسيناريو غريب جدا إذ بعد أن تعادل معه دون أهداف في لقاء الذهاب على ستاد القاهرة الدولي هزمه بنتيجة عريضة 3 أهداف دون مقابل في لقاء العودة على ملعب بابا يارا في مدينة كوماسي.

نهضة بركان

احتل مقدمة المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة حصدها من 4 انتصارات بواقع انتصارين على نادي الملعب المالي، وانتصار واحد على كل من نادي سيخوخون يونايتد الجنوب إفريقي، وديابل نوار الكونغولي، وتعادلين واحد بنتيجة سلبية مع ديابل نوار، والآخر بنتيجة إيجابية مع سيخوخون يونايتد.

وفي دور ربع النهائي أقصى أبوسليم بصعوبة بالغة إذ بعد أن نجح في الخروج متعادلا سلبيا في مباراة الذهاب على ملعب الشهداء بنينا فاز عليه بصعوبة شديدة بنتيجة متقاربة جدا 3 – 2 في مباراة الإياب على الملعب البلدي لبركان.

وتأهل إلى النهائي دون أن يلعب إذ كان من المفترض أنه يصطدم بنادي اتحاد الجزائر حامل اللقب في دور الأربعة لكن اتحاد الجزائر لم يحضر إلى ملعب المباراة ليتم احتساب نهضة بركان فائزا بنتيجة اعتبارية سداسية نظيفة في مجموع المبارتين.