الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعثة الزمالك تطير للمغرب لمواجهة نهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك

غادرت بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مطار القاهرة فى طريقها للمغرب استعدادًا لخوض مباراة نهضة بركان فى ذهاب نهائى بطولة الكونفيدرالية.

ووصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، استعدادًا للسفر إلى المغرب.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره نهضة بركان المغربي، على ملعب "البلدي" في المغرب، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية، الأحد المقبل، في العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

حسين لبيب رئيسًا لبعثة الزمالك في المغرب بنهائي الكونفيدرالية 

ويترأس بعثة الزمالك الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ويرافقه كل من الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة، والدكتور عبدالله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وحرصت إدارة نادي الزمالك على توفير طائرة خاصة لبعثة الزمالك للسفر إلى المغرب.

يذكر أن مباراة إياب نهائي كأس الكونفيدرالية التي ستجمع بين الزمالك ونهضة بركان، ستُقام على استاد القاهرة الدولي، الأحد الموافق 19 مايو الجاري، في الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان

ستُذاع مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports

قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة نهضة بركان

في حراسة المرمى: محمد عواد– محمد صبحي- معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر– حمزة المثلوثي- حسام عبد المجيد- ياسر حمد- أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا– محمد أشرف "روقا"- محمد شحاتة- أحمد حمدي- زياد كمال– سيد عبد الله "نيمار"– ترافيس موتيابا– محمد عاطف– مهاب ياسر- إبراهيما نداي– يوسف أوباما- أحمد مصطفى "زيزو".

في خط الهجوم: سيف الجزيري- ناصر منسي- سامسون أكينيولا.

مشوار الزمالك ونهضة بركان في كأس الكونفيدرالية

وكان فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، قد تأهل إلى نهائي كأس الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلّب على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي.

بينما تأهل فريق نهضة بركان المغربي إلى نهائي كأس الكونفيدرالية، بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري من المسابقة.

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