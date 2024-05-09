سموحة "المنتشي" يستضيف زد إف سي الجريح في دوري نايل

يشهد ستاد الإسكندرية في السابعة مساء اليوم مواجهة قوية بين سموحة وزد إف سي في الأسبوع الثاني والعشرين لمسابقة دوري نايل .

ويحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز السادس برصيد 31 نقطة وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز من الأسبوع الحادي عشر وحقق سموحة 8 انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر خمس مباريات وسجل 20 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا.

وحقق سموحة الفوز في آخر 3 مباريات دون أن تهتز شباكه على بلدية المحلة والمقاولون والزمالك ويسعى لتحقيق فوزه الرابع علي التوالي والوصول للنقطة 34 ودخول المربع الذهبي.

قائمة سموحة لمباراة زد إف سي

أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: الهانى سليمان وحسين تيمور ومحمد المغربى ومحمد متولى كناريا وأبو بكر ليادى وفادى فريد والحسن دحدوح وإسلام جابر ومحمد سعيد مكرونة وجاستين أرثر ومصطفى البدرى ومحمد مصطفى ميدو وأحمد خالد وطارق علاء وعمرو قلاوة ومحمد عصام وحمدي علاء ودوكو دودو والحبيب أحمد حسن وجونيور أجايي.

وشهدت القائمة غياب حسام حسن للإيقاف بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام الزمالك وأحمد عبد الحكم ومحمود وحيد وعبد اللطيف قسو وعبد الرحمن عامروبركات حجاج بسبب الإصابة.

زد إف سي والاحتفاظ بالمركز الثالث

على الجانب الآخر، يحتل زد إف سي بقيادة مجدي عبد العاطي المركز الثالث في جدول دوري نايل برصيد 33 نقطة من 8 انتصارات و9 تعادلات و4 هزائم وسجل 28 هدفا ودخل مرماه 19 هدفا.

وبعد 3 انتصارات متتالية على الإسماعيلي والجونة وبلدية المحلة خسر زد إف سي في الجولة الماضية أمام المقاولون ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 36 والاحتفاظ بالمركز الثالث.

يدير المباراة محمود ناجي ويساعده سيج نافع ونور الدين سعيد ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا ومحمد الحنفي حكم فيديو وخالد جمال الغندور مساعد حكم فيديو.