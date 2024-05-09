علي متن رحلة خاصة سفر نادي الزمالك علي مصرللطيران الي المغرب لخوض نهائي الكونفدرالية



تسير مصرللطيران الناقل الوطني في العاشرة صباح اليوم رحلة خاصة رقم MS3908 بأحدث طائراتها من طراز إيرباص A320Neo لنقل بعثة نادي الزمالك الي مطار وجدة بالمغرب لملاقاة فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

هذا ويتم إنهاء إجراءات سفر الفريق من الصالة الخاصة رقم ٤ بمطار القاهرة الدولي مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لراحة الجهاز الفني واللاعبين.



وتتمني مصرللطيران التوفيق لنادي الزمالك ولجميع الأندية المصرية المشاركة في بطولات قارية ودولية.



تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران

وكانت قد إجتياز أكاديمية مصر للطيران للتدريب للعام الثالث والعشرين علي التوالي تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني (EASA) لأجهزة الطيران التمثيلي "سيميليتور" بالأكاديمية من الطرازات التالية لطائرات أيرباص: A220/300- A320/200 A330/200-A340/300 وذلك بأعلي مستويات التأهيل، مما يؤكد علي الدور الحيوي والريادي الذي تتمتع بها الأكاديمية كمركز تدريب معتمد اقليميًا ودوليًا.

ومن جانبه أضاف الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب أن هذا التجديد يعد حلقة جديدة في سلسلة إنجازات الأكاديمية وأن الأكاديمية حريصة على تجديد هذه الإعتمادات مما يمكنها من المنافسة بقوة مع العديد من الأكاديميات ومراكز تدريب الطيران العالمية والشرق الأوسطية والأفريقية وخاصة الأوروبية التى تشترط الحصول على هذه الإعتمادات الدولية عند إجراء أي تعاون جديد أو اتفاقيات، وتعد هذه الإعتمادات إضافة جديدة قوية لامكانيات أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

هذا وقد أشاد وفد الوكالة الأوروبية بالجهد المبذول من الأكاديمية ومن تعاون فريق العمل أثناء فترة التفتيش وبكفاءة أجهزة الطيران التمثيلى بالأكاديمية وتجديد اعتمادها بأعلى مستويات اعتمادات الوكالة.