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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بعد انتهاء ماراثون الثانوية العامة.. أنشطة للطلبة لاستعادة التوازن النفسي

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

بعد أن اجتاز طلاب الثانوية العامة ماراثون إمتحانات الثانوية العامة، يشعرون عادةً بالإرهاق والتوتر العصبي الناجم عن الفترة الطويلة من التحضير والمذاكرة المكثفة، لذلك من المهم أن يتمكن الطلاب من استعادة توازنهم النفسي والجسدي قبل الانتقال إلى الحياة الجامعية أو سوق العمل.

من جانبها أوضحت الكاتبة وخبيرة الإرشاد النفسي والتربوي ميادة عابدين، إن إعطاء الطلاب فترة استراحة وتوفير أنشطة محفزة تعمل على استعادة التوازن النفسي يمكن أن يكون له أثر كبير في صحتهم العقلية والجسدية، ففي السطور التالية قدمت بعضاً منها.

السفر والاستكشاف:

قد تكون الاجازة فرصة مثالية لاستكشاف وتجربة أماكن جديدة، حيث يمكن للطلاب القيام برحلات قصيرة إلى المناطق السياحية أو السفر إلى الأماكن الجديدة عليهم، بالإضافة إلى استكشاف ثقافات جديدة وتعلم عادات وتقاليد مختلفة، فإن هذه الرحلات تعزز الروح المغامرة وتنشط حواسهم.

القراءة والتعلم:

أكدت "عابدين " أن القراءة والتعلم أحد الأنشطة التي يهتم بها العديد من الطلاب، حيث يمكنهم قضاء الوقت في قراءة كتب أو مُمارسة هوايات تطوير الذات مثل تعلم لغات جديدة أو التعرف على مواضيع مُختلفة غير مرتبطة بالمناهج الدراسية.

الاسترخاء والترفيه:

يحتاج بعض الطلاب إلى فترة راحة بعد الجهد الذي بذلوه خلال الامتحانات، يمكنهم الاسترخاء وممارسة أنشطة ترفيهية مثل مشاهدة الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى أو ممارسة الرياضة أو اللعب بالألعاب الإلكترونية.

المشاركة في التطوع: 

قد يرغب بعض الطلاب في قضاء وقتهم في خدمة المجتمع، حيث يمكنهم الانضمام إلى جمعيات خيرية أو العمل كمتطوعين في مراكز تعليمية أو مستشفيات، فهذا التصرف ليس فقط إيجابي من الناحية الاجتماعية، بل تساهم أيضًا في تطوير مهارات القيادة والتعاون.

الاستفادة من الوقت مع الأهل والأصدقاء:

قد تكون الاجازة أيضًا فرصة لقضاء وقت جيد مع الأهل والأصدقاء المقربين، حيث يمكن للطلاب القيام بأنشطة مشتركة مثل القيام بتناول الطعام معًا، أو ممارسة الرياضة، أو حضور الحفلات والفعاليات المحلية.

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