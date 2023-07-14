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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس.. يتسابق الطلاب وأولياء الأمور للبحث عن آخر أخبار نتائج الصف الثالث الثانوي الأزهري عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك لمعرفة موعد الإعلان عنها.

ونرصد في التقرير التالي كافة المعلومات عن رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس بالتفصيل:

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

تتاح نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 على بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك بعد إعلانها رسميًا في مؤتمر صحفي، وإعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية أيضًا.. وفيما يلي نستعرض معكم خطوات للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 من بوابة الأزهر الإلكترونية.

  • الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من هنـــــــــــــــــــــا.
  • ثم اختيار خدمات الأزهر الشريف.
  • وبعدها اختار أيقونة نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.
  • ثم سجل رقم الجلوس واضغط على استعلام.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس.. موعد النتيجة

من المتوقع أن تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023 برقم الجلوس خلال 20 يومًا من انتهاء الامتحانات، حيث ستبدأ الكنترولات في تصحيح أوراق إجابات الطلاب فور انتهاء الامتحانات اليوم الأربعاء.

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الماضي تم إعلانها بعد انتهاء الامتحانات بـ 20 يومًا.

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023


أوضحت المؤشرات الأولية لمعدلات تنسيق الثانوية الأزهرية لعام 2023 جاء كالآتي:
تنسيق كلية الشريعة والقانون بنين بالأزهر باللغة الإنجليزية 462 درجة.
تنسيق كلية الهندسة للبنين بالأزهر في القاهرة 593 درجة بنسبة 91.2%.
تنسيق كلية طب البنين بالأزهر 626 درجة بنسبة 96.3%.

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تنسيق كلية الطب بفرع أسيوط 95% وهو ما يعادل 618 درجة.
تنسيق كلية طب البنين بدمياط بـ619.5 أي 95.3%.
تنسيق كلية طب الأسنان بالقاهرة مجموع 616 درجة بنسبة 94.7%.
تنسيق كلية الصيدلة أزهر بنين في القاهرة في 609 درجة بنسبة 93.7%,
تنسيق كليات طب الفم والأسنان بالأزهر في أسيوط هو 613 درجة بنسبة 94.3%.
تنسيق كلية الإعلام 481 درجة.
تنسيق كلية الصيدلة في فرع أسيوط أدنى 605 درجة أي نسبة 93%.
تنسيق كلية الهندسة بنين بقنا 590 درجة بنسبة 90.7%.
تنسيق كلية اللغات والترجمة 463 درجة.
 

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