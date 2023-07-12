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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

مع انتهاء امتحانات الصف الثالث الثانوي أزهر شغل بال طلبة الثانوية الأزهرية معرفة موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 عبر جوجل، للاطمئنان على النتيجة، وذلك استعدادا للمرحلة الجامعية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

وتستعرض “الدستور” موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023 شعبتي علمي وأدبي.

وفى هذا السياق قام الدكتور رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأزهر بتحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023 في جميع شعبها علمي وادبي سوف يكون خلال شهر يوليو وعقب الانتهاء من جميع أعمال التصحيح وأيضا رصد الدرجات ومن المقرر أن ميعاد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023 سيكون بمنتصف شهر يوليو 2023 .

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وتقدم للشهادة الثانوية الأزهرية في هذا العام بقسميها العلمي والأدبي عدد ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث أن بلغ عدد المتقدمين في القسم الأدبي حوالي ٩٠٧٧١، ومن البنين عدد ٥٦٢٨٧، ويكون الفتيات ٣٤٤٨٤، وفي القسم العلمي من البنين عدد ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي عدد ٥٠٧٣٨، ويكونوا موزعين على عدد ٥٨٨ لجنة بمستوى محافظات الجمهورية، وسيبلغ أعداد الطلاب المتقدمين إلى الشهادة الثانوية الأزهرية في دولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي عدد ٤٣٠ طالب وطالبة، ومقسمين على عدد (٣١) لجنة، بينما سيبلغ أعداد الطلاب المتقدمين إلى شهادة البعوث الإسلامية عدد (٧٧٠) طالب وطالبة، ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، ويكونوا مقسمين على (٤٧) لجنة.

حيث أنه أنهى طلبة القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية، منذ أيام، امتحانات الدور الأول في مادة اللغة الفرنسية، والتي قد استمرت لمدة حوالي ٣٥ يوم، بينما سيؤدى امتحان طلاب الثانوية الأزهرية المقيدين في الشعبة العلمية في آخر امتحانات الثانوية الأزهرية في اليوم الأربعاء الموافق يوم 12 يوليو 2023 بمادة التفسير.

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا برقم الجلوس

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

تتاح نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023 على بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك عقب إعلانها رسميًا خلال مؤتمر صحفي، وإعلان جميع أسماء أوائل الثانوية الأزهرية كذلك، وفيما يلي سنستعرض معكم خطوات للاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية 2023 من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

  1. قم بالدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.
  2. ثم قم باختيار خدمات الأزهر الشريف.
  3. وبعدها قم باختيار أيقونة نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023.
  4. ثم قم بتسجيل رقم الجلوس واضغط على "استعلام".
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