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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا برقم الجلوس

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أيام قليلة تفصلنا عن نتائج الصف الثالث الثانوي ويشغل الطلاب وأولياء أمورهم معرفة موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر جوجل، بالاسم ورقم الجلوس، للاطمئنان على نتيجتهم، ومعرفة مستقبل مصيرهم التعليمي، استعدادًا إلى المرحلة التعليمية الجامعية القادمة، عن طريق تسجل الرغبات بعد إعلان تنسيق الثانوية العامة لعام 2023 في مراحلة الثلاثة عقب إعلان نتيجة 3 ثانوي 2023.

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

ويستعرض "الدستور" في السطور القادمة  موعد نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 بالاسم ورقم الجلوس، وموعد اعتمادها، وتفاصيل أوائل الثانوية العامة بعد انتهاء مارثون الامتحانات في يوم الخميس المقبل والموافق يوم 13 يوليو، ولكافة مدارس المكفوفين والمتفوقين STEM في يوم 15 يوليو الجاري.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس 

سوف تظهر نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 بالاسم ورقم الجلوس خلال الأسبوع الأخير في شهر يوليو الجاري، حيث ستعمل كنترولات التصحيح في وزارة التربية والتعليم في متنوع محافظات الجمهورية على التصحيح للمواد أول بأول، وذلك تمهيدًا للمراجعة عليها ورصد جميع درجات الطلاب، لعرضها للدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم في مصروالتعليم الفني لـ اعتماد نتائج الثانوية العامة 2023 وإعلانها في مرتقب صحفي منتظهر في نهاية شهر يوليو الجاري، وذلك وفقًا لتصريحات صحفية من مصدر مسؤول بالوزارة.

أوائل الثانوية العامة 2023

كما سوف يتم الإعلان عن جميع أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في المؤتمر الصحفي المنوط لإعلان نتائج الثانوية العامة 2023، ومن المفترض أن سيتم تكريم أوائل الثانوية العامة 2023 من خلال الدكتور رضا حجازي، كوزير التربية والتعليم، وذلك بالإضافة نزول أسمائهم بصحفة وزارة التربية والتعليم، وفي موقع التنسيق الإلكتروني.

مفاهيم الصف الثالث الثانوي 2023 pdf

ورقة مفاهيم مادة الأحياء 2023 لطلاب الثانوية العامة علمي علوم

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متى نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم؟

وتظهر نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 بالاسم في جميع المدارس، حيث سوف يتم إتاحة نتائج طلبة الصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2022/2023 في جميع المدارس عقب مؤتمر الإعلان عنها رسميًا المرتقب في نهاية يوليو الجاري.

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