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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مفاهيم الصف الثالث الثانوي 2023 pdf

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتصدر العنوان الحاث مفاهيم الصف الثالث الثانوي 2023 pdf عملية البحث على "جوجل"، حيث يتابع  طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة "العلمي علوم" تفاصيل ورقة مفاهيم مادة الجيولوجيا للثانوية العامة 2023.

وترصد “الدستور” لقرائها كافة التفاصيل الخاصة بمفاهيم الصف الثالث الثانوي 2023 pdf والتي قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعدادها للطلاب وتسليمها في لجنة الامتحانات بهدف الاستعانة بها في حل الامتحان.

 

مفاهيم الصف الثالث الثانوي 2023 pdf

وتتضمن ورقة مفاهيم "مادة الجيولوجيا" للثانوية العامة هذا العام  الآتي:

وكانت  قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رسميا أن ورقة مفاهيم الصف الثالث الثانوي 2023 في الجيولوجيا تعتبر بديل حقيقي عن الكتاب المدرسي ويسمح لطلاب ثالثة ثانوي باصطحابها في الامتحانات داخل اللجان.

وتتضمن ورقة مفاهيم الجيولوجيا للصف الثالث الثانوي مجلد الشعبة بالكامل 39 صفحة، ما بين الصفحة  484 وحتى 523  بصيغة pdf.

كما يضم كتيب مفاهيم الجيولوجيا للصف الثالث الثانوي كلا من:

  • أفرع علم الجيولوجيا
  • أهمية الجيولوجيا في حياتنا
  • مكونات كوكب الأرض
     

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ويحتوي مجلد مفاهيم الجيولوجيا للصف الثالث الثانوي 2023

  • التوازن في الحركة بين الماء والهواء واليابس
  • التعرية
  • التجوية
  • الرياح
  • النقل والترسيب
     

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي  تحميل ورقة مفاهيم الصف الثالث الثانوي 2023 PDF من خلال هذا الرابط (من هنا).

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