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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نسبة النجاح في الفيزياء 2023 في امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يزداد البحث عن نسبة النجاح في الفيزياء 2023 مع انتهاء امتحان الفيزياء والذي أداه طلاب الشعبة العلمية الأحد 2 يوليو 2023 عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

نسبة النجاح في الفيزياء 2023

نوضح في التقرير التالي ما تم تداوله عن نسبة النجاح في الفيزياء 2023 والمتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.

حتى الآن لم تصدر بيانات رسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نسب النجاح الرسمية في مادة الفيزياء بعد بدء عملية التصحيح.

مع العلم أن درجة النجاح في مادة الفيزياء من 30 درجة والدرجة الكلية 60 درجة .

مع العلم أن أعمال تصحيح الامتحانات  تتم بشكل إلكتروني، وبالنسبة للأسئلة المقالية سيتم تصحيحها من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع مصححان لكل سؤال وذلك لضمان دقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين وذلك لوضع التقييم النهائي.

وكذلك يتم التدقيق اليدوي لنسبة من الأوراق؛ لضمان جودة التصحيح الإلكتروني، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من ١٠ خبراء، وإجراء محاكاة لعملية التصحيح الإلكتروني.

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التحقيق في تداول امتحان مادة الفيزياء على صفحات الغش 

بعد الإعلان عن تداول أسئلة من امتحان مادة الفيزياء على صفحات الغش في يوم الامتحان الأحد 2 يوليو قامت وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة للتحقيق فيما تم تداوله وأسفرت نتائج هذا التحقيق عن عدم مطابقة ما تم تداوله من فيديوهات مع أسئلة الامتحان، حيث أن السؤال المتداول بالفيديو يشبه الاسئلة التي تتضمنها الكتب الخارجية كذلك الرسم الموجود بالفيديو يختلف عن الموجود في الامتحان فى الارقام.

آخر مواد امتحانات الثانوية العامة 2023

الخميس القادم يمثل آخر يوم في امتحانات الثانوية العامة ويشهد 3 امتحانات للشعبتين العلمية والأدبية وهي:

  • الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم مدة الامتحان 3 ساعات.
  • الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة مدة الامتحان ساعتين.
  • الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات.
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