موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 وتوزيع الدرجات للمواد كافة

تضع وزارة التربية والتعليم خطة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد انتهاء الامتحانات، ويتم تحديد موعد ظهور نتيجة 3 ثانوي وفق خطة تصحيح الامتحانات ثم تدقيقها قبل اعتمادها من رضا حجازي وزير التعليم ثم تليها إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة، وتوفير نتيجة الصف الثالث الثانوي الكترونيًا وفي المدارس، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

تحدد وزارة التربية والتعليم موعد ظهور نتيجة 3 ثانوي عقب الانتهاء من الامتحانات والمقرر لها 13 يوليو المقبل وفق جدول امتحانات الثانوية العامة الذي وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن المتوقع أن يكون موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي خلال أسبوعين من انتهاء الامتحانات على أن تعلن وزارة التربية والتعليم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بالتحديد مع خطة التصحيح والتدقيق للامتحانات فور الانتهاء من الامتحانات.

المتبقى من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

بدأ العد التنازلي لانتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي طلاب 3 ثانوي اليوم امتحان مادة الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة، بينما يؤدون يوم الخميس الموافق 13 يوليو آخر امتحانات الصف الثالث الثانوي في مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي