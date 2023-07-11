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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 وتوزيع الدرجات للمواد كافة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تضع وزارة التربية والتعليم خطة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد انتهاء الامتحانات، ويتم تحديد موعد ظهور نتيجة 3 ثانوي وفق خطة تصحيح الامتحانات ثم تدقيقها قبل اعتمادها من رضا حجازي وزير التعليم ثم تليها إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة، وتوفير نتيجة الصف الثالث الثانوي الكترونيًا وفي المدارس، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.  

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

تحدد وزارة التربية والتعليم موعد ظهور نتيجة 3 ثانوي عقب الانتهاء من الامتحانات والمقرر لها 13 يوليو المقبل وفق جدول امتحانات الثانوية العامة الذي وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 وانتهاء تصحيح الامتحانات

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ومن المتوقع أن يكون موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي خلال أسبوعين من انتهاء الامتحانات على أن تعلن وزارة التربية والتعليم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بالتحديد مع خطة التصحيح والتدقيق للامتحانات فور الانتهاء من الامتحانات.

المتبقى من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

بدأ العد التنازلي لانتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي طلاب 3 ثانوي اليوم امتحان مادة الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة، بينما يؤدون يوم الخميس الموافق 13 يوليو آخر امتحانات الصف الثالث الثانوي في مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي

  • مادة اللغة العربية  80 درجة ، ودرجة النجاح :40 درجة
  • مادة اللغة الأجنبية الأولي       50 درجة ، ودرجة النجاح :   25 درجة
  • مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، ودرجة النجاح :20 درجة
  • مادة الرياضيات البحته   60 درجة، ودرجة النجاح :15 درجة
  • مادة الرياضيات التطبيقية 60 درجة، ودرجة النجاح :15 درجة
  • مادة الكيمياء 60 درجة، ودرجة النجاح :30 درجة
  • مادة الفيزياء 60 درجة، ودرجة النجاح :30 درجة
  • مادة الجيولوجيا    60 درجة، ودرجة النجاح :30 درجة
  • مادة الأحياء 60 درجة، ودرجة النجاح :30 درجة
  • مادة التاريخ 60 درجة، ودرجة النجاح :30 درجة
  • مادة الجغرافيا      60 درجة، ودرجة النجاح :30 درجة
  • مادة الفلسفة والمنطق     60 درجة، ودرجة النجاح :30 درجة
  • مادة علم النفس والاجتماع       60 درجة، ودرجة النجاح :30 درجة
  • مادة التربية الدينية (لا يضاف للمجموع)     25 درجة، ودرجة النجاح :12.5 درجة
  • مادة التربية الوطنية (لا يضاف للمجموع)   25 درجة، ودرجة النجاح :12.5 درجة
  • مادة الاقتصاد والإحصاء (لا يضاف للمجموع)     50 درجة، ودرجة النجاح :25 درجة
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المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم

الثانوية العامة نتيجه الثانويه العامه نتيجة 3 ثانوي نتيجة الصف الثالث الثانوي وزارة التربية والتعليم

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