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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم

طلاب
طلاب

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر موقع جوجل البحثي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تنتهي الامتحانات خلال الأسبوع الجاري لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية وفقا للجدول المعتمد لتنظيم سير الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

انتهاء امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة

العقوبة المنتظرة لطالب الثانوية بعد ضبطه بتصوير الامتحان

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم

يخضع حاليا طلاب الثانوية العامة (علمي، أدبي) لامتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية، التفاضل والتكامل، علم النفس والاجتماع في كافة محافظات الجمهورية حيث تم بالفعل توزيع أوراق الاجابة على الطلاب في اللجان الامتحانية في تمام الساعة التاسعة صباحا حيث امتحن الطلاب بالفعل الكثير من المواد الدراسية.

لم يعد متبقي لطلاب الشعبة العلمية سوى مادة الأحياء والتي سوف يؤدي الطلاب امتحانها يوم الخميس المقبل الموافق 13 يوليو 2023 وفقا للجدول المعتمد لامتحانات والذي وافق عليه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والذي تم اعلانه قبل إجراء الامتحانات بشهرين ليتمكن الطلاب من وضع مخطط زمني للاستذكار.

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تعليم الغربية: انتظام امتحانات الثانوية العامة على مستوى الـ10 إدارات

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تداول صورة غش داخل الحمام لمادة التفاضل والتكامل لأحد طلاب الثانوية العامة

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

يمكن لطلاب الثانوية العامة 2022-2023 الاستعلام عن نتائجهم في الامتحانات من خلال بوابة الثانوية العامة من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب الانتهاء من المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم بإتباع الخطوات الإلكترونية التالية:-

  • الدخول عبر بوابة الثانوية العامة من خلال هذا الرابط (من هنا) .
  • تحديد أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.
  • إدخال كافة بيانات الطالب الشخصية (الاسم رباعي، محافظة الإقامة،….).
  • تحديد شعبة الطالب الدراسية (علمي، أدبي).
  • تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.
  • الضغط على كلمة عرض النتيجة.
  • ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب والمجموع الكلي والنسبة المئوية.
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توقعات تنسيق الجامعات الخاصة 2023 بعد امتحانات الثانوية العامة

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موعد بدء وضوابط تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 (خاص)

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

ويتم تفعيل الرابط فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للنتيجة وإعلان أسماء الأوائل في كل الشعب الدراسية عقب انتهاء أعمال الكنترول، وذلك خلال 10 - 15 يوم من انتهاء الامتحانات، وذلك على أقصى تقدير حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية أخر شهر يوليو الجاري.

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المتبقي من جدول امتحانات الثانوية جدول امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة الثانوية العامة 2023 علمي علوم طلاب الثانوية العامة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

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رابط نتيجة طلاب الثانوية العامة 2023.. وموعد اعلانها

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