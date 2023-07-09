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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

العقوبة المنتظرة لطالب الثانوية بعد ضبطه بتصوير الامتحان

الغش
الغش

يواجه طالب الثانوية العامة مصيراً خطيراً بعد ضبطه وهو يقوم بتصوير فيديو داخل لجنة امتحان لغة إنجليزية، حيث تم تداول الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطالب يُدعى "ي.ح"، وتم ضبطه أثناء تأدية امتحان مادة اللغة الإنجليزية في لجنة تابعة لإدارة أشمون التعليمية بمحافظة المنوفية يوم الخميس الماضي.

وتم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم مع الطالب، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم إحالة الملاحظين باللجنة المذكورة للتحقيق بمقر ديوان عام الوزارة.

في هذا السياق، يكشف الدستور عن عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة، حيث يمنع القانون حيازة الهاتف المحمول للجميع خلال امتحانات الثانوية العامة باستثناء رئيس اللجنة فقط، ومن يخالف هذا القانون يعاقب بالحبس والغرامة وفقًا لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020. وتنفيذًا للكتاب الدوري لوزير التربية والتعليم، يتم حظر حمل الهواتف المحمولة داخل لجان الامتحانات.

وينص قانون مكافحة الغش رقم 205 لسنة 2020 على أنه يعاقب كل من يطبع أو ينشر أو يذاع أو يروج بأي وسيلة، أسئلة الامتحانات وإجاباتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها، وذلك بالحبس والغرامة المذكورة.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأبنائها الطلاب بالالتزام بكافة الإجراءات المتعلقة بسير الامتحانات، كما تهيب الوزارة بأولياء الأمور بتقديم التوعية الكافية لأبنائهم حفاظاً على مستقبلهم وتجنب تعرضهم للإجراءات القانونية الخاصة بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

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