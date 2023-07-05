موعد بدء وضوابط تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 (خاص)

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن الجامعات الخاصة بدأت في استقبال أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للعام الدراسي 2023 - 2024، وكذلك للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من العام الماضي، وذلك وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة.

وأشار "الغر"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى السماح للطلاب الناجحين من حاملي الشهادات المصرية (الثانوية العامة، الفنية، الأزهرية)، بالدخول على منصة القبول الإلكتروني بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية عقب الانتهاء من المرحلة الأولى للتنسيق للجامعات الحكومية.

ولفت إلى أن التنسيق للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، سيكون عن طريق توحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية)، هو معيار المُفاضلة بين الطلاب.

ونوه بأن نظام التوحيد الإلكتروني هو نظام إلكتروني بالكامل موحد على كل كليات الجامعات الخاصة، ويقوم على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في توزيع الأماكن المتاحة بالكليات المختلفة، ويمنع التلاعب، ولا يسمح بأي تدخل في نظم اختيار الطلاب، ويطبق على طلاب الشهادات المصرية (الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الفنية)، حيث يتم تنسيق حاملى هذه الشهادات من خلال مكتب القبول الإلكتروني الموحد مباشرة، ويتم قبول الطلاب بالكليات المختلفة وفقًا لمجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن الحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعات الخاصة، بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، مشيرًا إلى أن نظام القبول بالجامعات الخاصة والأهلية يتضمن عدة مراحل؛ الأولى تبدأ عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى من التنسيق للجامعات الحكومية، ويتقدم لها طلاب الشهادات المصرية (الثانوية العامة والفنية والأزهرية)، والمرحلة الثانية، تبدأ قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، والمرحلة الرابعة يتم القبول عن طريق الجامعات مباشرة، وفقًا للقواعد المقررة قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.