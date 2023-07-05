ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد بدء وضوابط تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 (خاص)

تنسيق 2023
تنسيق 2023

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن الجامعات الخاصة بدأت في استقبال أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للعام الدراسي 2023 - 2024، وكذلك للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من العام الماضي، وذلك وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة.

وأشار "الغر"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى السماح للطلاب الناجحين من حاملي الشهادات المصرية (الثانوية العامة، الفنية، الأزهرية)، بالدخول على منصة القبول الإلكتروني بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية عقب الانتهاء من المرحلة الأولى للتنسيق للجامعات الحكومية.

ولفت إلى أن التنسيق للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، سيكون عن طريق توحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية)، هو معيار المُفاضلة بين الطلاب.

ونوه بأن نظام التوحيد الإلكتروني هو نظام إلكتروني بالكامل موحد على كل كليات الجامعات الخاصة، ويقوم على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في توزيع الأماكن المتاحة بالكليات المختلفة، ويمنع التلاعب، ولا يسمح بأي تدخل في نظم اختيار الطلاب، ويطبق على طلاب الشهادات المصرية (الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الفنية)، حيث يتم تنسيق حاملى هذه الشهادات من خلال مكتب القبول الإلكتروني الموحد مباشرة، ويتم قبول الطلاب بالكليات المختلفة وفقًا لمجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن الحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعات الخاصة، بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، مشيرًا إلى أن نظام القبول بالجامعات الخاصة والأهلية يتضمن عدة مراحل؛ الأولى تبدأ عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى من التنسيق للجامعات الحكومية، ويتقدم لها طلاب الشهادات المصرية (الثانوية العامة والفنية والأزهرية)، والمرحلة الثانية، تبدأ قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، والمرحلة الرابعة يتم القبول عن طريق الجامعات مباشرة، وفقًا للقواعد المقررة قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

الأعلى للجامعات الخاصة الأعلى للجامعات الأزهرية التنسيق للجامعات الثانوية العامة 2023 الجامعات الخاصة الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الشهادات المعادلة الدبلومات الفني

الأكثر قراءة

الأولى فنى تجارى.. الابنة الطموحة تُحقق الحلم رغم الصعاب: السر فى "عربة الترمس"

عبدالمنعم السيد: انسحاب مصر رسميًا من معاهدة الحبوب يهدف لتحقيق الأمن الغذائى

الرئيس السيسى ينيب المحافظين حضور احتفالات العام الهجرى

"الإسكان" تبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع "CSCEC" الصينية

طريقة علاج التهاب الحلق في الصيف بطرق طبيعية

"الوطنية للانتخابات" تناقش مقترحات الاستفادة من التطور التكنولوجى فى الاستحقاقات المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا