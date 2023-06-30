بالقرب من انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حرص طلاب الصف الثالث الثانوي على معرفة توقعات تنسيق الجامعات الخاصة 2023 بعد امتحانات الثانوية العامة، يترقبوا قرار المجلس الأعلى للجامعات لإقرار التنسيق للجامعات 2023-2024، بعد انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة والإعلان للنتيجة، وبعدها سيتم إعلان تنسيق الجامعات 2023.

توقعات تنسيق الجامعات الخاصة 2023.. بعد امتحانات الثانوية العامة

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور توقعات تنسيق الجامعات 2023.

تنسيق الجامعات لكلية الطب 2023

وكان تنسيق الجامعات في العام الماضي لكلية الطب في جميع المحافظات كالتالى:

تنسيق الجامعات في العام الماضي لكلية طب المنصورة 387.0

تنسيق الجامعات في العام الماضي لكلية طب سوهاج 386.0

تنسيق الجامعات بالعام الماضي لكلية طب محافظة دمياط 386.0

تنسيق الجامعات في العام الماضي لكلية طب الزقازيق 385.0

تنسيق الجامعات بالعام الماضي لكلية طب فاقوس 384.0

تنسيق الجامعات بالعام الماضي لكلية طب كفر الشيخ 383.0

تنسيق الجامعات بالعام الماضي لكلية طب طنطا 383.0

تنسيق الجامعات في العام الماضي لكلية طب أسنان المنصورة 382.0

تنسيق الجامعات في العام الماضي لكلية طب أسنان جنوب الوادي 382.0

تنسيق الجامعات العام الماضي لكلية طب الإسكندرية 382.0

تنسيق الجامعات العام الماضي لكلية طب بور سعيد 381.0

تنسيق الجامعات العام الماضي لكلية طب القاهرة 381.0

تنسيق الجامعات العام الماضي لكلية طب أسيوط 381.0

تنسيق الجامعات العام الماضي لكلية طب أسنان عين شمس 376.0

تنسيق الجامعات العام الماضي لكلية طب أسنان محافظة القاهرة 376.0

تنسيق الجامعات العام الماضي لكلية طب أسنان الإسكندرية 376.0

- تنسيق الجامعات العام الماضي لكلية طب أسنان مدينة طنطا 376.0

تنسيق الجامعات العام الماضي لكلية طب بيطري كفر الشيخ 363.0

تنسيق الجامعات في العام الماضي لكلية طب بيطري دمنهور 362.0

تنسيق الجامعات العام الماضي لكلية طب بيطري محافظة المنوفية 362.0

تنسيق الجامعات العام الماضي لكلية طب بيطري محافظة أسيوط 361.0

تنسيق الجامعات العام الماضي لكلية طب بيطري جنوب الوادي 360.0

تنسيق الجامعات العام الماضي لكلية طب بيطري مدينة بنها 360.0

تنسيق الجامعات في العام الماضي لكلية طب بيطري القاهرة 360.0

تنسيق الجامعات في العام الماضي لكلية طب بيطري محافظة المنيا 359.0

تنسيق الجامعات في العام الماضي لكلية طب بيطري مدينة السادات 358.0

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