مسؤول مكتب التنسيق بالتعليم العالى يوضح تفاصيل تنسيق القبول بالجامعات لعام 2023-2024

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم ومسؤول مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المقرر أن تكون مواعيد مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعات لتسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلات العربية والأجنبية والدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2023/2024، من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ 3 عصرا، يوميا خلال فترة تسجيل رغبات الكليات.

وأوضح عطا أن التسجيل يكون متاحا 24 ساعة على الموقع الإلكتروني من الأجهزة الشخصية أو الخارجية عن مكاتب التنسيق، مؤكدا أن الوزارة أرسلت كافة التعليمات لهذه المكاتب للتجهيز لاستقبال هؤلاء الطلاب عن طريق ضبط وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي بالمعامل المخصصة لها وتوفير التهوية اللازمة داخل المكاتب وضبط قوائم الموظفين المسئولين عن هذه المعامل لمساعدة وإرشاد الطلاب.

وأكد رئيس قطاع التعليم ومسئول مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي أن الوزارة تحرص كل عام في مثل هذا التوقيت للتنسيق على الإعلان باستمرار عن الجامعات والمعاهد، سوء الحكومية أو الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات؛ لتجنب النصب والاحتيال على الطلاب من قبل الكيانات الوهمية، مضيفا أن هناك لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تواصل عملها ومداهمتها للكيانات الوهمية والمؤسسات التي تقوم بتقديم خدمة تعليمية دون سند قانوني أو الحصول على التراخيص اللازمة، وتقوم بمنح شهادات وهمية، مؤكداً أن هناك تنسيقا تاما مع الجهات المعنية لمواجهة نشاط الكيانات الوهمية.

وأكد مسئول مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن نظام وقواعد التنسيق للعام الدراسي الجديد 2023/2024 سيكون بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي، وفق الحدود الدنيا وهو أن يكون الحد الأدنى بنسبة 95% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب، وأن يكون الحد الأدنى بنسبة 90% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، وأن يكون الحد الأدنى بنسبة 85% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات ويكون القبول بأسبقية المجموع الكُلي أو الاعتباري لدرجات الطالب، وذلك في حدود الأعداد المقررة لكل شهادة.