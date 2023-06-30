غدا.. بدء تنسيق الثانوي العام والمدارس الفنية بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بدء التقديم في تنسيق الثانوي العام والفني 2023، غدا السبت.

وتنطلق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالمدارس الثانوي العام بحد أدنى 245 درجة ويكون التقديم خلال الفترة من 1/7/2023 وحتى يوم 13/7/2023.

كما يبدأ تنسيق القبول بالمدارس الثانوي الفني بجميع تخصصاتها من غدا السبت الموافق 1/7/2023 ويستمر حتى يوم 20/7/2023.

يأتي ذلك بعد اعتماد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وأيمن موسى، وكيل أول الوزارة مدير المديرية، لتنسيق الثانوي العام والفني.