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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جمال شعبان ينعى معلم المنيا: "شهيدٌ للنظافة والنزاهة ولقمة العيش الحلال"

مُعلم المنيا شهيد
مُعلم المنيا شهيد لقمة العيش

«شهيد لقمة العيش».. قصة مؤثرة لمدير مدرسة في محافظة المنيا، وافته المنية أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. كثيرون نعوا «رسول العلم» كان من بينهم الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، والذي كتب رثاءً في وداع الرجل.

رثاء جمال شعبان كتبه عبر صفحته على «فيسبوك» جاء فيه: إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللي في الصورة ده مواطن مصري صالح، من المنيا، بيشتغل مدير مدرسة، ورجل نضيف نزيه شريف.. اللي في الصورة ده لما كان مضطر يزود دخله بالحلال علشان جوازة بنته؛ اشتغل عامل بناء علشان يكسب من عرق  جبينه.. اللي في الصورة ده مات تاني يوم العيد وهو بيشتغل في البناء بأزمة قلبية.

وأضاف شعبان واصفًا المُعلم الراحل: شهيدًا للنظافة والنزاهة ولقمة العيش الحلال.. يا رب تقبل الأستاذ سليمان محمد الشريف النظيف شهيدًا.

المنيا معلم المنيا الدكتور جمال شعبان الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق عميد معهد القلب

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