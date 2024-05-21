الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأعلى للثقافة" يُعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024

الدكتورة نيفين الكيلاني،
الدكتورة نيفين الكيلاني،

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي، عن القوائم القصيرة للمرشحين لنيل جوائز الدولة "النيل- التقديرية- التفوق"، والتي سيُصوت عليها المجلس خلال اجتماعه السبعين، والمزمع انعقاده الثلاثاء 28 مايو الجاري، وذلك على النحو التالي:-

أولًا: القوائم القصيرة للمرشحين لجائزة النيل

في مجال الفنون، تتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وتم ترشيح كل من: المخرج محمد فاضل، والفنانة فريدة فهمي.

وفي مجال الآداب، تتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وتم ترشيح كل من الشاعر محمد إبراهيم أبوسنة، والناقد الدكتور محمد عبدالمطلب.

أما في مجال العلوم الاجتماعية، التي تضم جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، فتم ترشيح كل من: الدكتور أحمد عبدالله زايد، الدكتور محمد صابر عرب. 

ثانيًا: القوائم القصيرة للمرشحين لجائزة الدولة التقديرية:

في مجال الفنون، تتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، حيث الفنان أنسي أبوسيف، والدكتور رضا بدير، والدكتور عوض الله الشيمي، وسعيد شيمي، والدكتور مدحت درة، والدكتور مصطفى أمين الفقي.

وفي مجال الآداب، تتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، حيث جرى ترشيح الشاعر أحمد عنتر مصطفى، والناقد الدكتور حسين حمودة، والناقد الدكتور سامي سليمان، والدكتورة غراء مهنا، والدكتور فتحي إمبابي، والروائي مصطفى نصر.

وفى مجال العلوم الاجتماعية، تتضمن أربع جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، حيث ترشيح الدكتور أحمد مجدي حجازي، الدكتور حسن عماد مكاوي، والدكتورة عالية المهدي، والدكتور ماجد عثمان، والدكتور محمد الخزامي، والدكتور محمد سامح عمرو، والدكتور ممدوح الدماطي، والدكتورة منى حجاج.

ثالثًا: القوائم القصيرة للمرشحين لجائزة الدولة للتفوق:-

في مجال الفنون؛ تتضمن جائزتين، قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه، وميدالية فضية، حيث ترشيح النحات الدكتور أحمد عبدالعزيز، والدكتورة أميرة سيد فرج، والمعماري حمدي السطوحي، والناقد والسيناريست الدكتور وليد سيف.

وفي مجال الآداب، تتضمن جائزتين، قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه، وميدالية فضية؛ حيث ترشيح الشاعر جميل عبدالرحمن، والقاص والروائي عبدالرحيم كمال، والقاصة والروائية الدكتورة عزة بدر، والناقد الدكتور محمد خليفة.

وختامًا، في مجال العلوم الاجتماعية، تتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة 100 ألف جنيه، وميدالية فضية، حيث ترشيح الدكتورة أمنية حلمي، والمستشار بهاء المري، والدكتور جمال سلامة، والدكتور حامد عبدالرحيم عيد، والدكتورة سامية قدري، والطبيب لطفي الشربيني.

المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي الدكتورة نيفين الكيلاني القوائم القصيرة للمرشحين لنيل جوائز الدولة الدكتور محمد عبد المطلب الشاعر محمد إبراهيم أبوسنة

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