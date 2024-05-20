الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الذكاء الاصطناعي إلى أين" في ندوة بـ"الأعلى للثقافة" غدًا

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي إلي أين ؟

تقيم لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية بـ المجلس الأعلى للثقافة، ومقررها د.محمد خليف ندوة بعنوان "الذكاء الاصطناعي إلي اين.. تطورات الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات الاستخدام"، وذلك في الثامنة من مساء الثلاثاء عبر تطبيق زووم وذلك تحت رعاية د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ود.هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. 

يدير الندوة د.محمد خليف، مقرر اللجنة واستشاري الابتكار والتحول الرقمي، وعضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي، ويتحدث فيها كل من المستشار أيمن فؤاد رئيس محكمة الاستئناف، عضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، دكتور خالد نجم، مستشار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون الحوكمة الرقمية، المهندس زياد عبد التواب، مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمى وعضو اللجنة، الدكتورة شيرين عبد القادر، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات،  الدكتور محمد حجازى، استشاري قانوني متخصص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعضو اللجنة، الدكتور محمد عزام، استشارى الابتكار والتحول الرقمى وعضو اللجنة، المهندس محمد المصرى، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لإحدى الشركات التكنولوجية، الدكتور  محمد رسلان، أستاذ أبحاث الأمن السيبرانى بمعهد بحوث الإلكترونيات، الدكتور ناير ونس،  أستاذ البحوث المعلوماتية بمعهد بحوث الإلكترونيات.

وتشهد تقنيات الذكاء الإصطناعي تطورات ضخمة؛ ووفقا لتدوينة حديثة لبيل جيتس، والذي شارك فيها رؤية متفائلة لتأثير الذكاء الاصطناعي في عام 2024، ركز فيها على الرعاية الصحية والتعليم والعمل. ويتوقع اعتمادًا كبيرًا للذكاء الاصطناعي في الاقتصادات المتقدمة في غضون 18 إلى 24 شهرًا، وخاصة في المشاريع الطبية الطموحة. 

ونظمت لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الشهر الماضي ندوة ضوابط الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ندوة أخرى بالتعاون مع لجنة الثقافة العلمية والتفكير الابتكارى، ندوة بعنوان "الذكاء الإصطناعى وتشكيل الوعى المجتمعى".

لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية المجلس الأعلى للثقافة الذكاء الاصطناعي أخلاقيات الاستخدام د نيفين الكيلاني

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