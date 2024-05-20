ذوو الهمم الفائزين بجوائز الدولة للمبدع الصغير يتحدثون لـ"الدستور"

فاز بجائزة الدولة للمبدع الصغير بدورتها الرابعة لعام 2024 من ذوى الهمم كل من الطفل محمد رجب رمضان السيد الفئة الأولي فرع الشعر، وعمر حمادة صابر حسن سعيد الفئة الأولي فرع الغناء.. عن الشعر والغناء نتحدث مع ذوى الهمم الفائزين بجوائز الدولة للمبدع الصغير لعام 2024:

الفائز بجائزة الدولة للمبدع الصغير فرع الشعر: تقدمت بثلاث قصائد..وأمى ومدرستى حفزاني على كتابة الشعر

قال محمد رجب رمضان السيد البالغ من العمر ست سنوات، والفائز بجائزة الدولة للمبدع الصغير، إنه تقدم بثلاث قصائد هم: "خدوني أخ" و"من حق الكفيف" و"يارتني وياهم"، لافتًا أنه يكتب الشعر منذ 7 أشهر.

وبسؤاله حول من أحببه فى كتابة الشعر، قال محمد رجب لـ"الدستور":" أمي ومدرستى حفزاني علي قراءة الشعر وكتابته".

والدة الفائزة بجائزة الدولة للمبدع الصغير فرغ الغناء: أكتشفت موهبته فى الغناء منذ خمس سنوات

من جانبها، قال والدة عمر حمادة صابر حسن سعيد الفئة الأولي فرع الغناء إنه منذ 5 سنوات بدأ أبنها عمر فى الغناء واكتشفت صوته من وقتها ومن ثم قمت بتقديمه لدار الأوبرا لتنمية مهاراته، ومن ثم قمت بتقديمه لإحدى الجمعيات لتدريبه، وهو حاليا يتدرب بمدرسة الإنشاد للشيخ ياسين التهامي.

واوضحت والدة عمر حمادة فى حديثها لـ"الدستور"، أن عمر قام بالغناء أمام الرئيس السيسي العام قبل الماضى كما أن عدد من المشاهير يتابعونه ويدعمون موهبته مثل الفنان هشام جمال على سبيل المثال.

وأعلنت اليوم نتيجة جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة 2024 وأسماء الفائزين بها، وذلك برعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، حيث بلغ عدد الأطفال المتقدمين للجائزة في دورتها الرابعة لهذا العام من داخل جمهورية مصر العربية، من كل محافظاتها 10455 طفلًا، ومن خارج الدولة 100 طفل، بإجمالي 10555 متقدمًا، في كل مجالات الجائزة "الآداب - الفنون - الإبداع والابتكار"، بواقع 3646 من الذكور، و6909 من الإناث، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين في فرع القصة 790 طفلًا، وفي فرع الشعر 449، وفي فرع التأليف المسرحي 133، وفي فرع الرسم 7546، وفي فرع العزف 87، وفي فرع الغناء 644، وفي فرع التطبيقات والمواقع 450، كما تقدم لفرع الابتكارات العلمية 456"، كما فاز 34 مبدعًا من الفئة العمرية الأولى، والفئة العمرية الثانية بالجائزة في دورتها الرابعة.