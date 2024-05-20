مصطفى غنايم يشارك بورقة بحثية في مؤتمر الذكاء الاصطناعي

شارك الناقد وكاتب أدب الطفل مصطفى غنايم بورقة بحتية في المؤتمر العلمي الدولي السابع؛ الذى تقيمه أكاديمية الفنون؛ تحت عنوان" تأثيرات الذكاء الاصطناعى على الممارسة الفنية والبحث الأكاديمى.. ما بين تحديات المنافسة والإمكانيات المضافة".

وتندرج الورقة البحثية تحت محور "تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى فنون الطفل"، وتحاول تلك الورقة أن تجيب عن تساؤل مهم، هو: كيف يمكن دراسة وتقييم تأثير الذكاء الاصطناعى فى تطوير تطبيقات تفيد الأطفال فى عملية التعلم، وفى تنمية مهاراتهم، وفى إنشاء مشاريع، وفى تطوير ألعاب تفاعلية ؟.

حيث يتناول “غنايم” تأثير الذكاء الاصطناعى فى تطوير تطبيقات وألعاب تطبيقية للأطفال، وذلك بعرض نماذج من المنصات مثل: (Kubrio- create& learn - machine learning for kids) والتى تساعد الأطفال على إنشاء محتوى نصى ومرئى، وتفيدهم فى كيفية إنشاء قصص جذابة، وتصميمات جمالية،، وفي تعليمهم وفقًا لمنهجية التعليم STEM، بهدف تطوير مهارات الطفل فى تعلم العلوم والهندسة والرياضيات التى تساعد الأطفال على اكتشاف عالم الروبوتات والذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى، إضافة إلى تعليم الأطفال كيفية التدريب على نماذج التعليم الآلى، وكيفية استخدام هذه النماذج لإنشاء مشاريع وتطوير ألعاب تفاعلية واحترافية.

وغنايم هو كاتب أطفال صدر له العديد من الأعمال التي تتناول التكنولوجيا الحديثة وأثرها على الأطفال، منها: سالى والتابلت، عم أمين والمصباح السحري، مبادرة أروي، آسر يتحدى غروره، وغيرها، كما صدر له عملين نقديين يتعلقان بأدب الطفل، هما: الخطاب الشعري للطفل عند فاروق شوشة، وقصيدة الطفل المعاصرة، كما يكتب قصصًا إبداعية وقراءات نقدية في الصحف والمجلات المصرية والعربية، منها: قطر الندى، علاء الدين، الفردوس، الثقافة الجديدة، أخبار الأدب، خطوة، عالم الكتاب، الشارقة الثقافية، الناشر الأسبوعي، فرقد، الوطن السعودية، العربى الصغير.