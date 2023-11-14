"علموا أطفالكم تاريخ القضية".. مصطفى غنايم يرشح هذه الأعمال من أدب الطفل عن فلسطين

رشحت الكاتب والباحث في أدب الطفل مصطفى غنايم؛ والذي يستهدف في أطروحته للدكتوراه عن الرواية العربية لليافعين؛ بعض قصص الأطفال التي تشرح بشكل مبسط للأطفال القضية الفلسطينية وأبعادها؛ منها قصص الأطفال واليافعين "هلال القدس البسام"؛ وهي قصة شعرية لشوقى حجاب، و"أريد أن أكون سلحفاة" لأمل فرح.

وتابع "غنايم" في تصريحات لـ"الدستور"، أن من بين الأعمال التي تساعد في فهم القضية الفلسطينية "شامخ البطل الصغير" وهي قصة للكاتب الدكتور السيد نجم، وروايتان لليافعين "لمن هذه الدمية" و"لغز عين الصقر" من تأليف الكاتبة الاردنية تغريد النجار، و"أنا وصديقى الحمار" للكاتب الفلسطينى محمود شقير والتى اختيرت من المجلس العالمى لأدب اليافعين (إيبى)، ضمن لائحة الشرف لافضل 100 رواية لليافغين فى العالم عام 2017 ابان اختتام فعاليات الدورة السادسة والثلاثين للمجلس بالعاصمة اليونانية أثينا.

"قصيدة الطفل المعاصر".. أحدث إصدارات "غنايم"

يذكر أنه صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، كتاب "قصيدة الطفل المعاصرة.. قراءة نقدية" لكاتب الأطفال والناقد مصطفى غنايم، وذلك ضمن سلسلة "كتابات نقدية".

وتتناول الدراسة قصيدة الطفل المعاصرة، خصائصها الفنية، والموضوعية، وخاصة في الألفية الثالثة، وعصر الثورة المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي فرضت نمطًا جديدَا للمجتمعات، وانعكست على الأدب بصفة عامة، وقصيدة الطفل بصفة خاصة، لتتناسب مع عالم الطفولة فى تلك الحقبة الزمنية الفارقة، حيث ارتباط الأطفال بالوسائل التكنولوجية الحديثة، ووسائط المعرفة، وسبل التواصل، والألعاب الإلكترونية.

وتبحر الدراسة في أعمال ثلاثة من كبار شعر الأطفال امتد عطاؤهم من نهاية الألفية الثانية حتى بداية الألفية الثالثة، وهم: أحمد سويلم، وأحمد زرزور، وأحمد فضل شبلول، وذلك من خلال مستويات الدراسة الأسلوبية، بأطرها المعجمية، والصوتية، والدلالية، كما عرجت الدراسة على أهم القيم التي تناولها هؤلاء الشعراء في أعمالهم سواء الخلقية، والاجتماعية، والوطنية، والثقافية، وغيرها، تلك التي تتماس مع واقع حياة الأطفال في هذه الفترة، وما يتطلبه هذا الواقع من بث القيم والمضامين التي يجب أن تبث في عقول الأطفال، وتغرس في وجدانهم.

نبذة عن مصطفي غنايم

ومصطفى غنايم، كاتب أطفال وناقد أدبى، حاصل على ماجستير في اللغة العربية وآدابها – شعبة الدراسات الأدبية والنقدية، صدر له العديد من قصص الأطفال، منها: إيثار وحفلة عيد الميلاد، ومبادرة أروى، وسالى والتابلت، وآسر يتحدى غروره، وحواديت وحكايات من شعر أحمد شوقى للأطفال، فضلًا عن كتابة المقالات النقدية والقصص بالصحف والمجلات المصرية والعربية، مثل: أخبار الأدب، قطر الندى، الفردوس، العربى الصغير، الشارقة الثقافية والناشر الأسبوعي: