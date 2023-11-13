"علموا أطفالكم تاريخ القضية الفلسطينية"| رئيس القومي لثقافة الطفل: أرشح لكم كتاب "القدس"

رشح كاتب أدب الطفل محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس المركز القومى لثقافة الطفل، كتاب "القدس" للدكتورة صفية إسماعيل الباحثة وكاتبة الطفل، والمقرر صدوره قريبًا عن المركز، موضحا أنه كتاب للناشئة من سن 12 الى 18 سنة، بهدف تعريف الأسر المصرية أبنائهم أبعاد القضية الفلسطينية بطريقة مبُسطة.

محمد ناصف: تراجعت القضية الفلسطينية في أدب الطفل منذ عقود

وقال "ناصف" في تصريحات لـ"الدستور"، إن القضية الفلسطينية في أعمال أدب الطفل تراجعت خلال العقود الماضية كقضية مركزية؛ مؤكدًا ضرورة تقديم موضوعات مرتبطة بنا في أدبنا للطفل مثل سيناء وأهميتها في الأمن القومي المصري، والقضية الفلسطينية بأبعادها للأجيال الجديدة.

نبذة عن محمد ناصف

مواليد مدينة المحلة الكبرى عام 1967 حصل على بكالوريوس تربية قسم لغة إنجليزية عام 1989 جامعة طنطا وحاصل على دراسات عليا في التربية المستمرة - بعثة من وزارة التربية والتعليم عام 1996.

عضو مجلس إدارة اتحاد الكُتّاب المصريين لدورتين عضو نادى القصة، وأتيليه القاهرة، ودار الأدباء، والمجلس الأعلى للثقافة، وعضو اللجنة العليا لجائزة الدولة للمبدع الصغير بالمجلس الأعلى للثقافة.

له العديد من الأعمال في أدب الطفل؛ أبرزها رواية "أحلام النهار "دار المعارف 2000، و"حارة الموناليزا" قصص عن هيئة قصور الثقافة 2002، و" ابتسامة القمر" قصص عن مكتبة الاسرة هيئة الكتاب 2004، و" حرف النون يبتسم" قصص هيئة قصور الثقافة قطر الندى، و"مينا.. أمير الحياة" وهي رواية تاريخية دار الهلال 2006، و"ساعة الغابة " قصة عن هيئة الكتاب 2008، و"أغنية الشمس" وهي مسرحية صدرت عن دار الطلائع 2009، و"ساعتي تكذب" مسرحية دار الطلائع 2009، و"سجين الهاء والواو " مسرحية صدرت عن رابطة الأدب الإسلامي 2008، و"برنيطة للأرض" وهي مسرحية صدرت عن رؤى 2009، و"أبو الهول.. معبد الأسرار" رواية تاريخية صدرت عن دار الهلال 2009.