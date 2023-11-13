"علموا أطفالكم تاريخ القضية الفلسطينية": فاطمة المعدول ترشح لكم هذه القصص

رشحت كاتبة أدب الطفل، فاطمة المعدول، عددا من الكتب وقصص الأطفال، منها قصتها "طائرة الحرية" التي كتبتها للأطفال من سن 5 إلى 8 سنوات، قائلة إنها انتهت من كتابة قصة عن فلسطين من سن 8 الى 12 سنة صدرت عن دار نور المعارف مؤخرًا.

"المعدول" أضافت في تصريحات لـ"الدستور"، أنها ترشح أيضًا للأسر المصرية والعربية الرجوع إلى كتاب محيي الدين اللباد بعنوان "البيت" لكي يتعرف أبنائهم من الأطفال على أبعاد القضية الفلسطينية بطريقة مبسطة.

أبرز مؤلفات محيي الدين اللباد

«كشكول الرسام» الذي نشرت طبعته الأولى دار الفتى العربي، ثم الآن تنشر طبعاته المتتالية دار الشروق، وهو الكتاب الذي حاز جائزة التفاحة الذهبية ببينالي براتسلافا 1989، وجائزة الأكتوجون الفرنسية 1994، وصدرت منه طبعات باللغات الفرنسية والألمانية والهولندية، وهو عبارة عن بعض ذكريات بصرية من طفولة الرسام بوجهها إلى الكبار، وبعض اكتشافاته عندما كبر وصار رسامًا محترفًا وصانعًا للكتب، يعود فيوجهها للصغار.

نبذة عن محيي الدين اللباد

ولد محيي الدين اللباد في 25 مارس 1940 وهو رسام مصري وفنان تشكيلي متخصص بالجرافيك، درس التصوير الزيتي في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة 1957- 1962، وعمل بعد تخرجه رساما للكاريكاتير بالصحافة المصرية والعربية، وكان قبلها وأثناء دراسته قد عمل كرسام بمجلة «سندباد» للأطفال، ورسامًا ومؤلفًا لكتب الأطفال في «دار المعارف»، وأصدر أوائل كتبه للأطفال منها عام 1961، كما عمل عبر مسيرة حياته كرسام ومصمم للصحف والمجلات والكتب والمطبوعات الثقافية للصغار وللكبار في مصر والبلاد العربية وأوروبا، وساهم في تأسيس عددا من المجلات المتخصصة ودور النشر. كـ «دار الفتى العربي» عام 1974. كما أسس «الورشة التجريبية العربية لكتب الأطفال»، و«المركز الجرافيكي العربي» عام 1976.