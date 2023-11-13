المستشار الثقافي الفلسطيني يزور معرض "غزة في قلوبنا"

زار ناجي الناجي المستشار الثقافي الفلسطيني، يرافقه أحمد عوض مسئول الدبلوماسية الرقمية بسفارة فلسطين بالقاهرة، معرض "غزة في قلوبنا"، والمقام حاليا في مقر جمعية محبي الفنون الجميلة بجاردن سيتي.

تفاصيل زيارة المستشار الثقافي الفلسطيني للمعرض

وكان في استقبال المستشار الثقافي الفلسطيني ناجي الناجي، لزيارة معرض "غزة في قلوبنا".، الفنان مصطفي الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، دكتور محمد تهامي عضو مجلس إدارة جمعية محبي الفنون الجميلة، وقوميسير المعرض الفنان فوزي مرسي الأمين العام للجمعية المصرية للكاريكاتير، والفنانون؛ أحمد علوي، حسن فاروق، ياسر فريد، محمد فخري، شيماء الشافعي.

وأعرب ناجي الناجي خلال زيارته لمعرض "غزة في قلوبنا"، عن تقديره العميق لمشاعر المصريين تجاه القضية الفلسطينية وسرعة رد فعل فناني الكاريكاتير في التعبير عن تصديهم للاعتداء الحالي علي الشعب الفلسطيني الذي يكن كل حب وتقدير للشعب المصري الشقيق، وقال ناجي خلال زيارته للجمعية أتمني ومعي كل الفلسطينيين أن تظل مصر كما عهدناها قوية وأبية، لأن قوتها من قوتنا.. وطالما مصر بخير، فنحن جميعا بخير والقضية الفلسطينية ستظل بخير.

وأضاف ناجي خلال تفقده لأعمال معرض "غزة في قلوبنا"،: ليس بجديد علي الفن التشكيلي المصري فهو دائما حاضرًا.. وأتمني أن يكون هناك تعاون مستمر مع جمعية محبي الفنون الجميلة والجمعية المصرية للكاريكاتير التي قدم فنانوها أعمالًا نضالية عبرت عن أوجاعنا وآلامنا، كل التحية لجمعية محبي الفنون الجميلة بقيادة الفنان الدكتور أحمد نوار، وللجمعية المصرية للكاريكاتير ورئيسها الفنان مصطفى الشيخ.

وأعرب مصطفي الشيخ عن تقديره هذه الزيارة لمعرض "غزة في قلوبنا". وتقديره للشعب الفلسطيني الحبيب وأن هذا المعرض ماهو إلا بداية لسلسة من المعارض التي سنقدمها تضامنا مع إخواننا الفلسطينيين.

فيما قال د. طارق عبد العزيز مقرر لجنة المعارض وعضو مجلس إدارة جمعية محبي الفنون الجميلة: أن الفنان الدكتور أحمد نوار رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة يكنون كل تقدير للشعب الفلسطيني الشقيق ويشدون علي أيديهم من أجل الاستمرار في التصدي ومقاومة الاحتلال.

وأضاف طارق: أن الفنانين التشكيليين المصريين دائما مهمومين بالقضية الفلسطينية وقدموا أعمالًا كثيرة عبر التاريخ تعبر عن تلك القضية التي هي قضيتنا جميعًا.. والمعرض الحالي ماهو إلا ترجمة حقيقية وغضب وانعكاس لمشاعر الفنانين التشكيليين تجاه مايحدث من المحتل الغاشم.. وبإذن الله سنظل في هذه الدائرة ماحيينا وحتي تحقيق الهدف المنشود.

يأتي معرض "غزة في قلوبنا"، تضامنا مع أهالي قطاع غزة ودعم القضية الفلسطينية، بمشاركة 50 فنانا من فناني الكاريكاتير من مختلف دول العالم، ويستمر حتى 16 نوفمبر الجاري.