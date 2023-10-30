عماد جمعة: "غزة فى قلوبنا" صرخة لرسامى الكاريكاتير فى وجه الصهاينة

قال الفنان عماد جمعة، خلال افتتاح المعرض الجماعي غزة في قلوبنا، إن المعرض يعد صرخة مدوية يطلقها فنانو الكاريكاتير في مصر والعالم العربي في وجه الكيان الصهيوني، قتلة الأنبياء والنساء والأطفال.

غزة في قلوبنا نوع من المقاومة

وأوضح الفنان عماد جمعة، مؤسس ومدير الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير، خلال افتتاح معرض غزة في قلوبنا، إن معرض "غزة في قلوبنا" نوع من المقاومة، فكل فنان وصاحب قلم كل في موقعه يستطيع أن يقاتل الصهاينة من خلال فنه وكلماته، ويفضح مزاعمهم وكذبهم حتى يعرف العالم من هو هذا المحتل، فيجب ألا نستهين بالقوى الناعمة والسوشيال ميديا، فالمقاومة ليست بالسلاح فقط فكل عربي يستطيع أن يقدم شيئًا من خلال وظيفته وعمله ومواهبه ولو بالدعاء بالنصر.



وحول مشاركته، أضاف الفنان عماد جمعة: قدمت في معرض غزة في قلوبنا، لوحة عبرت من خلالها عن غضبي من هذا الكيان الصهيوني الذي هدم البيوت على رأس ساكنيها ببشاعة لم يشهدها تاريخ الإنسانية، فصورت في لوحتي يد قوية ترتفع من وسط الدمار والبيوت المهدمة، ترفع أصبعًا واحدًا يتضمن العديد من القراءات والمعاني، وأنه من وسط هذا الدمار سيأتي النصر بعون الله ثم قوة أيدينا، فنحن نملك القوة والإرادة والثقة في الله سبحانه وتعالى، وسيظل علم فلسطين الحرة يرفرف على الأراضي الفلسطينية وغزة معلنًا انتصار الحق رغم الدمار.





واشار جمعة إلى أن الكثير من اللوحات في معرض غزة في قلوبنا، تناولت القضية الفلسطينية وشهداء غزة وتصوير نتنياهو كشيطان وذئب ونازى يمتص دماء الأطفال والشعوب، كما تطرقت بعض اللوحات إلى النواحي الإنسانية فصور الفنان التونسي رشيد الرحمونى طفلًا ينتظر الخبز والطعام لكنه لا يتلقى إلا الصواريخ القاتلة، كما قدم الفنان المصري حسن فاروق لوحة مؤثرة لطفلة تحمل دمية لعبة وهي مصابة وتنهمر دموعها، وفي نفس الوقت الدمية أيضًا تبكي وفى الخلفية تشتعل النيران في بيوت غزة.



وكان الدكتور أحمد نوار، رئيس جمعية محبي الفنون الجميلة، والفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، قد افتتحا معرض "غزة في قلوبنا"، بمقر جمعية محبى الفنون الجميلة بجاردن سيتي، بحضور أحمد عوض مسئول الدبلوماسية الرقمية بسفارة فلسطين بالقاهرة وقومسير المعرض فوزى مرسي.

يأتي معرض غزة في قلوبنا، تضامنًا مع أهالي قطاع غزة ودعم القضية الفلسطينية، يشارك في المعرض 50 فنانًا من فناني الكاريكاتير من مختلف دول العالم، ويستمر المعرض حتى 16 نوفمبر 2023 .