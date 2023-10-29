الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بمشاركة 50 فنانا.. انطلاق معرض "غزة في قلوبنا" بجمعية محبي الفنون

معرض غزة في قلوبنا
معرض غزة في قلوبنا

تنطلق فعاليات المعرض الجماعي بجمعية محبي الفنون الجميلة تحت عنوان “غزة في قلوبنا” وذلك في  السادسة من مساء اليوم الأحد، بجمعية محبي الفنون الجميلة، بمقرها الكائن بحي جاردن سيتي، من القصر العيني بوسط القاهرة.

 

50 فنانا يشاركون بمعرض “غزة في قلوبنا”

 

تحتضن جمعية محبي الفنون الجميلة، برئاسة الفنان التشكيلي الكبير دكتور أحمد نوار، فعاليات المعرض الجماعي غزة في قلوبنا، والذي تنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير، برئاسة الفنان مصطفي الشيخ، وذلك بقاعة العرض الجماعي بجمعية محبي الفنون الجميلة. 

 

ويستمر معرض غزة في قلوبنا، حتي يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023، ويضم المعرض أعمالًا لنخبة من فناني الكاريكاتير من مختلف دول العالم، تم اختيارها من خلال الفنان فوزي مرسي قوميسير المعرض.

 

ويشارك في المعرض الجماعي غزة في قلوبنا، خمسين فنان تشكيلي من مختلف دول العالم، ويضم خمسين عملا فنيا بهدف دعم القضية الفلسطينية والتضامن مع أهالى قطاع غزة. 

 

والفنانون المشاركون في معرض غزة في قلوبنا، هم: إبراهيم البريدي ــ أحمد جعيصة ــ أحمد سمير فريد ــ أحمد علوي ــ أحمد قاعود ــ أحمد مصطفى ــ أسامة أبو صبا ــ الفنان الفلسطيني أسامة نزال - الفنان الأردني  أمجد رسمي - آمنة سعد ــ ومن السعودية الفنان أمين الحبارة - إيمان السيد ــ تامر يوسف ــ جمعة فرحات ــ جورج بهجوري ــ حسن فاروق ــ خالد صلاح ــ خضر حسن ــ دسوقي بغدادي ــ رغداء جواد حجازي ــ الفنان التونسي رشيد الرحموني - سمير عبد الغني ــ شريف عليش ــ شيماء الشافعي ــ ومن فلسطين الفنانة صفاء عودة - عبد العزيز تاج ــ الفنان البحريني علي خليل - عماد جمعة ــ عمر صديق ــ عمرو سليم ــ غادة مصطفى ــ فاروق موسى ــ فوزي مرسي ــ كمال جبر ــ محمد الصباغ ــ محمد صبري ــ محمد عبد اللطيف ــ مخلوف ــ مصطفى الشيخ ــ مصطفى حسين ــ معتز عزام ــ الفنان الأردني ناصر جعفري - نورا مكرم ــ هاني طلبة ــ هاني عبد الجواد ــ هدير يحيى ــ وهيكا الشيخ.

 

كما يشارك في معرض غزة في قلوبنا، فنانين من عدة دولة أجنبية وهم: من كوبا أنجيل بوليجان - ومن اليونان ديميتريس جورجوباليس - ومن صربيا جوران سيليكانين.

غزة في قلوبنا جمعية محبى الفنون الجميلة الجمعية المصرية للكاريكاتير الفنان أحمد نوار دعم القضية الفلسطينية حصار أهالي غزة

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