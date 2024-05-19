إبراهيم عبد المجيد يطالب بإنشاء صندوق لترجمة الأعمال الأدبية الفائزة

قال الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد، إن العالم العربي به عدد هائل من الكتاب مؤكدًا ان الرواية المصرية مزدهرة بحكم التعداد المصري وهو ما يجعلنا متميزين عن الأعمال الأدبية العربية، لافتًا إلى انه رغم وجود جوائز الدولة الرسمية “التشجيعية، التقديرية، التفوق”، وجائزة ساويرس إلا أن الجوائز الثقافية في مصر قليلة؛ مطالبًا بضرورة إعادة النظر فيها حتي نصبح مركزًا وليس هامشًا وحتي لا نلوم الجوائز الثقافية العربية.

إبراهيم عبد المجيد يطالب بإنشاء صندوق لترجمة الاعمال الأدبية الفائزة

ولفت "عبد المجيد" ضمن فعاليات الأمسية الثقافية تحت عنوان “أسئلة الرواية العربية الآن”؛ التي بدأت منذ قليل بمنتدى القاهرة الثقافي بمركز الإبداع الفني في دار الاوبرا المصرية؛ حيث ينفتح اللقاء الذي يديره الشاعر سامح محجوب، الى ان أهمية ترجمة الاعمال الأدبية الفائزة بالجوائز، مشيرًا أنه عند فوزه بجائزة نجيب محفوظ عام 1996 عن الجامعة الأمريكية قامت الجامعة بترجمة روايته "البلدة الأخرى"؛ ومن ثم حرصت الجامعة علي ترجمت رواية له كل عامين حتي السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أهمية إنشاء صندوق لترجمة الاعمال الأدبية الفائزة بالجوائز.

نبذة عن إبراهيم عبد المجيد

ومنذ بداياته نهاية الستينيات، وجدت كتابات إبراهيم عبدالمجيد اهتمامًا نقديًا وجماهيريًا واسعًا وتابعتها أقلام النقاد الكبار أمثال: علي الراعي وشكري عياد ومحمد برادة وصلاح فضل وغيرهم.

وترجمت روايته "البلدة الأخرى" إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية، كما ترجمت روايته "لا أحد ينام في الإسكندرية" إلى الإنجليزية والفرنسية، و"بيت الياسمين" إلى الفرنسية.

وافتتح إبراهم عبدالمجيد مسيرته مع الجوائز بجائزة الدورة الأولى لجائزة نجيب محفوظ للرواية العربية عام 1996 وهي الجائزة التي تقدمها الجامعة الأمريكية بالقاهرة سنويًا.

ومن أبرز أعمال إبراهيم عبدالمجيد الروائية ثلاثيته عن مسقط رأسه، مدينة الإسكندرية وهي: "لا أحد ينام في الإسكندرية"، "طيور العنبر"، و"الإسكندرية في غيمة". فضلًا عن عدد كبير من الروايات والمجموعات القصصية، نذكر من بينها: المسافات - ليلة العشق والدم- الصياد واليمام - بيت الياسمين - قناديل البحر - قطط العام الفائت - هنا القاهرة - الهروب من الذاكرة - أداجيو - قبل أن أنسي أني كنت هنا - العابرة وغيرها العديد.