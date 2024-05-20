الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"عظيمة يا مصر".. قصة رقية الفضالي الفائزة بجائزة المبدع الصغير بسيناء

رقية الفضالي
رقية الفضالي

قالت والدة رقية عمرو الفضالي، الفائزة بـ جائزة الدولة للمبدع الصغير بدورتها الرابعة لعام 2024 الفئة الأولى فرع القصة إنه رغم الأحداث التي مرت بها شمال سيناء الأمور منذ العملية الشاملة 2018.

كانت رقية تحضّر لدخول الصف الأول الابتدائي؛ ومنذ صغرها لاحظت عليها أنها حكاءة رائعة وتعشق رواية القصص وهو ما اتخذته سلمة أولي لقراءة القصص؛ وبناء عليه قدمت لها فى مسابقة "المشروع الوطنى للقراءة" وهو مشروع مشترك بين مصر الإمارات لقصص الأطفال، ومع تعرض العالم لجائحة كورونا بدأت رقية فى إستعارة الكتب من مدرستها وهي فترة مكنتها من تلخيص القصص ومن ثم أنطلقت فى كتابة القصص، ومن ثم دور والدها فى تنمية موهبتها واصطحابها لمعارض الكتب.

وأضافت والدة رقية لـ"الدستور"، أن رقية تقدمت بثلاث لجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2024: الأولى عن حرب أكتوبر بعنوان "عظيمة يا مصر"، والثانية بعنوان "ريشتى السحرية" وهى قصة خيالية، والقصة الثالثة بعنوان "الرسالة الحادية عشر" وهى قصة تروى حكاية طفل اسمه نوح لديه حلم الاحتراف في كرة القدم وتعرضه لحادث تسبب في إعاقته مرورًا بتجاوزه كل الصعوبات حتي تحقيق أحلامه.

وتابعت والدة "رقية" أن أبرز من تقرأ لهم رقية قصص الأنبياء، وأعمال الكاتبة هديل غنيم، وكتب التاريخ وان من أهم الكتب التي تاثرت بها كتاب مترجم للكاتبة "الآن سيرس" عن حقوق الطفل.

وأعلنت اليوم نتيجة جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة 2024، وأسماء الفائزين بها وذلك برعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية حيث بلغ عدد الأطفال المتقدمين للجائزة في دورتها الرابعة لهذا العام من داخل مصر من كل محافظاتها 10455 طفلًا ومن خارج الدولة 100 طفل، بإجمالي 10555 متقدمًا في كل مجالات الجائزة "الآداب - الفنون - الإبداع والابتكار"، بواقع 3646 من الذكور، و6909 من الإناث، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين في فرع القصة 790 طفلًا، وفي فرع الشعر 449، وفي فرع التأليف المسرحي 133، وفي فرع الرسم 7546، وفي فرع العزف 87، وفي فرع الغناء 644، وفي فرع التطبيقات والمواقع 450، كما تقدم لفرع الابتكارات العلمية 456"، كما فاز 34 مبدعًا من الفئة العمرية الأولى، والفئة العمرية الثانية بالجائزة في دورتها الرابعة.

رقية عمرو الفضالي جائزة الدولة للمبدع الصغير فرع القصة شمال سيناء المشروع الوطني للقراءة

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