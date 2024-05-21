الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمين عام "الأعلى للثقافة" يكشف موعد التصويت على جوائز الدولة لعام 2024

جريدة الدستور

 قال الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إنه سيتم عقد الاجتماع السنوي الـ 70 المخصص للتصويت على جوائز الدولة (النيل-التقديرية-التفوق) لعام 2024، يوم /الثلاثاء/ المقبل، برئاسة الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

وأضاف عزمي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - أنه سيتم التصويت على أسماء الفائزين بجوائز الدولة بحضور أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت لجوائز الدولة في المجالات الثلاثة الرئيسة: "الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية" من خلال الأسماء التي تم ترشيحها من قبل لجان الفحص.. مشيرًا إلى أن اجتماع المجلس يشهد أيضًا اعتماد الترشيحات الخاصة بجوائز الدولة التشجيعية، والتي أقرتها لجان الفحص الخاصة بها في الفروع الُمعلن عنها.

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وكان المجلس الأعلى للثقافة قد دعا مجالس الهيئات التي لها حق الترشح لجوائز الدولة إلى إرسال أسماء مرشحيها لجوائز الدولة التقديرية خلال الفترة من بداية أكتوبر الماضي وحتى نهاية شهر ديسمبر 2023، على أن يكون الترشح مقصورًا على مـرشح واحد فقط لكل فرع من الفروع المخصصة لها جائزة الدولة التقديرية (الفنون – الآداب – العلوم الاجتماعية) ويبطل كل ترشيح يجري على خلاف ذلك.

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وتقدر كل جائزة من جوائز النيل للمبدعين المصريين، وكذلك جائزة النيل للمبدعين العرب بقيمة 500 ألف جنية وميدالية ذهبية، ولايجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة. 

وتخصص جوائز النيل للمبدعين المصريين في ثلاثة فروع (جائزة للفنون – جائزة للآداب – جائزة للعلوم الاجتماعية)، كما تخصص جائزة واحدة فقط من جوائز النيل للمبدعين العرب في أي من مجالات الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية.

كما تقدر كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية بقيمة 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة، ويبلغ عدد جـوائز الدولة التقديرية، 10 جـوائز (3 للفنون – 3 للآداب – 4 للعـلوم الاجتماعية ).. بينما تقدر كل جائزة لكل فـرع من فروع جائزة الدولة للتفوق بقيمة 100 ألف جنيه، وميدالية فضية ولا يجوز تقسيمها، أو منحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة.

الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الاجتماع السنوي الـ 70 المخصص للتصويت على جوائز الدولة المجلس الأعلى للثقافة رئاسة الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية

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