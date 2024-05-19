الأحد 19 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مني حلمي: الحكومة التونسية أدرجت مقالات نوال السعداوي بمناهج التعليم الأساسي

د.نوال السعداوي
د.نوال السعداوي

أعلنت الدكتورة مني حلمي، ابنة الكاتبة الراحلة الدكتورة نوال السعداوي، إدراج مقالات الدكتورة نوال السعداوي في مناهج التعليم الأساسي والابتدائي.

مقالات نوال السعداوي بالمناهج الدراسية في تونس

د. منى حلمي قالت فى تصريحات لـ"الدستور": “أدرجت تونس منذ سنوات بعض كتابات د. نوال السعداوى فى المناهج المدرسية الاعدادية.. ثم تمت إضافة مقالاتها للمناهج الدراسية للمرحلة الأساسية والابتدائية”.

نوال السعداوي (27 أكتوبر 1931 — 21 مارس 2021)، طبيبة أمراض صدرية، وطبيبة أمراض نفسية، وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان عمومًا وحقوق المرأة خصوصًا. كتبت العديد من الكتب عن المرأة في الإسلام، اشتهرت بمحاربتها لظاهرة ختان الذكور والإناث.

أسست جمعية تضامن المرأة العربية عام 1982، كما ساعدت في تأسيس المؤسسة العربية لحقوق الإنسان. 

استطاعت نوال أن تنال ثلاث درجات فخرية من ثلاث قارات. ففي عام 2004 حصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا. 

وفي عام 2005 فازت بجائزة إينانا الدولية من بلجيكا، وفي عام 2012 فازت بجائزة شون مأكبرايد للسلام من المكتب الدولي للسلام في سويسرا.

شغلت نوال السعداوي العديد من المناصب مثل منصب المدير العام لإدارة التثقيف الصحي في وزارة الصحة في القاهرة، الأمين العام لنقابة الأطباء بالقاهرة، غير عملها كطبيبة في المستشفي الجامعي. 

كما نالت عضوية المجلس الأعلى للفنون والعلوم الاجتماعية بالقاهرة. وأسست جمعية التربية الصحية وجميعة للكاتبات المصريات.

 وعملت فترة رئيسة تحرير مجلة الصحة بالقاهرة، ومحررة في مجلة الجمعية الطبية.

بدأت نوال الكتابة مبكرًا، فكان أول أعمالها عبارة عن قصص قصيرة بعنوان «تعلمت الحب» (1957) وأول رواياتها «مذكرات طبيبة» (1958). ويُعد كتاب «مذكراتي في سجن النساء» (1982) من أشهر أعمالها.

صدر لها أربعون كتابا أعيد نشرها وترجمة كتاباتها لأكثر من 20 لغة وتدور الفكرة الأساسية لكتابات نوال السعداوي حول الربط بين تحرير المرأة والإنسان من ناحية وتحرير الوطن من ناحية أخرى في نواحي ثقافية واجتماعية وسياسية.

في عام 1972، نشرت أول أعمالها غير القصصية بعنوان "المرأة والجنس"، كما صدر لها العديد من الأعمال.

نوال السعداوي الدكتورة منى حلمي مناهج التعليم الأساسي والإبتدائي حقوق المرأة ظاهرة ختان الذكور والإناث

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