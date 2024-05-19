الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إبراهيم عبد المجيد: توقفت 3 سنوات عن الكتابة لفهم "كيف أكتب" وليس" ماذا أكتب"

إبراهيم عبد المجيد
إبراهيم عبد المجيد

قال الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد، إن الرواية اتخذت اشكالات متعددة خاصة خلال السنوات العشرة الماضية، لافتًا إلى أن الموهبة أساسية لمن يرغب في كتابة فن الرواية وأهمية أن يصقل تلك الموهبة بالقراءة.

وأضاف "عبد المجيد" ضمن فعاليات الأمسية الثقافية تحت عنوان "أسئلة الرواية العربية الآن" بمنتدى القاهرة الثقافي بمركز الإبداع الفني في دار الاوبرا المصرية والذي يديره الشاعر سامح محجوب، انه منذ عام 1962 حضر ندوة فى أحد قصور الثقافة بالإسكندرية أستمع فيها الى عدد من المذاهب عند كتابة الرواية مما دفعه للتوقف عن الكتابة لمدة ثلاثة سنوات مخصصًا إياها لقراءة المذاهب الأدبية وقراءة حركة النقد حتي وصل لإجابة عن تساؤل "كيف تكتب" وليس "ماذا تكتبت".

ومنذ بداياته نهاية الستينيات، وجدت كتابات إبراهيم عبدالمجيد اهتمامًا نقديًا وجماهيريًا واسعًا وتابعتها أقلام النقاد الكبار أمثال: علي الراعي وشكري عياد ومحمد برادة وصلاح فضل وغيرهم.

وترجمت روايته "البلدة الأخرى" إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية، كما ترجمت روايته "لا أحد ينام في الإسكندرية" إلى الإنجليزية والفرنسية، و"بيت الياسمين" إلى الفرنسية.

وافتتح إبراهم عبدالمجيد مسيرته مع الجوائز بجائزة الدورة الأولى لجائزة نجيب محفوظ للرواية العربية عام 1996 وهي الجائزة التي تقدمها الجامعة الأمريكية بالقاهرة سنويًا.

ومن أبرز أعمال إبراهيم عبدالمجيد الروائية ثلاثيته عن مسقط رأسه، مدينة الإسكندرية وهي: "لا أحد ينام في الإسكندرية"، "طيور العنبر"، و"الإسكندرية في غيمة"، فضلًا عن عدد كبير من الروايات والمجموعات القصصية، نذكر من بينها: المسافات - ليلة العشق والدم- الصياد واليمام - بيت الياسمين - قناديل البحر - قطط العام الفائت - هنا القاهرة - الهروب من الذاكرة - أداجيو - قبل أن أنسي أني كنت هنا - العابرة وغيرها العديد.

الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد أسئلة الرواية العربية الآن منتدى القاهرة الثقافي دار الأوبرا المصرية الشاعر سامح محجوب

الأكثر قراءة

محمد مخبر رئيسًا مؤقتًا لإيران عقب تحطم مروحية "رئيسى" ووفاته

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

بعد حادث طائرة الرئيس الإيرانى.. حالة من القلق بسبب توقعات ليلى عبداللطيف

"القاهرة الإخبارية": بعض جثث طائرة "رئيسى" احترقت ولا يمكن التعرف على هويتها

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 20 مايو 2024 بالبنوك

الهلال الأحمر تؤكد العثور على جميع الجثامين على متن مروحية الرئيس الإيرانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر 2

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

صور

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

بركان الزمالك "ينفجر" في وجه الفريق المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا