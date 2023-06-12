الإثنين 12 يونيو 2023
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تحقيقات ومتابعات

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

بدأت امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب في الشعب الثلاثة اليوم الاثنين، للمواد التي لا تضاف للمجموع وتستمر حتى غد الثلاثاء، على أن يبدأ الطلاب امتحانات 3 ثانوي للمواد الأساسية بدءًا من يوم الأحد المقبل.

وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم. 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى علوم

اعتمدت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم ، حيث يؤدي الطلاب امتحانات الصف الثالث الثانوي للمواد الأساسية بدءًا من يوم الأحد المقبل ، ويأتي جدول امتحانات 3 ثانوي  2023 علمي علوم كالتالي:

المتبقي من جدول امتحان الثانوية الأزهرية 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم

  • مادة اللغة العربية : يوم الأحد  الموافق 18 يونيو
  • مادة اللغة الأجنبية الثانية : يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو
  • مادة الكيمياء: يوم الأحد الموافق 25 يونيو
  • مادة الفيزياء: يوم الأحد الموافق 2 يوليو
  • مادة اللغة الأجنبية الأولى: يوم الخميس  الموافق 6 يوليو
  • مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية: يوم الأحد الموافق  9 يوليو
  • مادة الأحياء: يوم الخميس الموافق 13 يوليو

شكل امتحانات الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم شكل امتحانات الثانوية العامة للعام الجاري 2022-2023، وأكد رضا حجازي وزير التعليم أن امتحانات الصف الثالث الثانوي ستكون بنظام  أوبن بوك،  وأسئلة الامتحان بنظام المقالي بنسبة 15% ،  والبابل شيت اختيار من متعدد بنظام 85% وفقا لطبيعة كل مادة.  

وسيتم توزيع كتاب المفاهيم على الطلاب في الامتحانات على أن يتم تسليمه في نهاية الامتحانات مع منع كتابة أى تعليقات بداخله لأنه سيتم استخدامه في العام المقبل، وستكون درجات المواد في امتحانات الثانوية العامة هي ذات الدرجات المعمول بها في العام الماضي، مع اختلاف عملية توزيع الدرجات، وسيتسلم الطالب كراسة الأسئلة وورقة بابل شيت، بالإضافة إلى ورقة أخرى للإجابة على الأسئلة المقالية.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

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طالع.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

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