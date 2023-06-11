الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

المتبقي من جدول امتحان الثانوية الأزهرية 2023

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

زاد السؤال عن المتبقي من جدول امتحان الثانوية الأزهرية 2023 على محركات البحث المختلفة مع مرور عدة أيام على امتحانات الثانوية الأزهرية واستعداد طلاب الثانوي العام لبدء امتحاناتهم من الغد الاثنين.

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المتبقي من جدول امتحان الثانوية الأزهرية 2023

نجيب في التقرير التالي عن السؤال المطروح عن المتبقي من جدول امتحان الثانوية الازهرية 2023 ومتى تنتهي وموعد بدء إجازة الصيف لطلاب الأزهر.

بدأت امتحانات الثانوي الأزهري للقسم العلمي منذ السبت 3 يونيو أما للقسم الأدبي فبدأت منذ الأحد 4 يونيو 2023. 

أدى طلاب القسم العلمي حتى الآن امتحانات خمس مواد  ويستكملوا امتحاناتهم من الغد  الاثنين 12 يونيو 2023  وتنتهي الاربعاء 12 يوليو 2023.

يوم الإثنين 12 يونيو 2023 مادة الاستاتيكا من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم الأربعاء 14 يونيو 2023 مادة الأدب والنصوص من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم السبت 17 يونيو 2023 مادة الأحياء من الساعة 9 صباحاً الساعة 12 ظهراً. 

– يوم الإثنين 19 يونيو 2023 مادة التفاضل والتكامل من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم الأربعاء 21 يونيو 2023 مادة النحو  من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم السبت 24 يونيو 2023 مادة الكيمياء من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم الإثنين 26 يونيو 2023 مادة الديناميكا  من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

- يوم الإثنين 3 يوليو 2023 مادة الفيزياء من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم الأربعاء 5 يوليو 2023 مادة البلاغة  من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم السبت 8 يوليو 2023 مادة التوحيد  من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً

- يوم الإثنين 10 يوليو 2023  مادة الصرف  من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم الأربعاء 12 يوليو 2023 مادة التفسير  من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

 

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متى تنتهي امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي ؟

أما طلاب القسم الأدبي فمع امتحانات اليوم الاحد فقد انتهوا من خمس  مواد  أيضًا ويستكملوا امتحاناتهم من الثلاثاء 13 يونيو 2023  وتنتهي الامتحانات الأحد 9 يوليو 2023 

 

– الثلاثاء 13 يونيو 2023 امتحان النحو من 9 حتى 11 صباحًا.

 

– الخميس 13 يونيو 2023 امتحان التفسير من 9 حتى 11 صباحًا.

 

– الأحد 18 يونيو 2023 امتحان التاريخ من 9 حتى 12 ظهرًا.

 

– الثلاثاء 20 يونيو 2023 امتحان الفلسفة والمنطق من 9 حتى 11 صباحًا.

 

– الخميس 22 يونيو 2023 امتحان الأدب والنصوص والمطالعة من 9 حتى 11 صباحًا.

 

– الأحد 25 يونيو 2023 امتحان اللغة الأجنبية الأولى من 9 حتى 12 صباحًا.

 

– الثلاثاء 4 يوليو 2023 امتحان الصرف من 9 حتى 11 صباحًا، وامتحان الإنشاء من 11:30 حتى 1:30 مساءً.

 

– الخميس 6 يوليو 2023 امتحان التوحيد من 9 حتى 11 صباحًا.

– الأحد 9 يوليو 2023  امتحان اللغة الأجنبية الثانية من 9 حتى 11:30 صباحًا.

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