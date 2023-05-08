الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

لإثبات الإعاقة.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى المرحلة الثانية

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

فعلت المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي للمتقدمين بطلبات إثبات الإعاقة من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال المرحلة الثانية لاستخراج الكارت الذكي التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي.

 

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 

 

ويستعرض لكم "الدستور" خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة لمعرفة نتيجة الكشف الطبي لإثبات الإعاقة عبر السطور التالية:- 

  • زيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة عبر رابط pod.mohp.gov.eg.
  • اضغط على أخبارنا
  • اضغط علي الكشف الطبى على طالبي بطاقة إثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة
  • اختار المزيد ثم اضغط على الموقع الإلكتروني للكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
  • اختار أيقونة استعلام.
  • ادخل الرقم القومي.
  • اضغط بحث.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم والأوراق المطلوبة للحصول عليها

تفاصيل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة

مستندات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لاثبات الإعاقة قبل توقيع الكشف الطبي على المتقدم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، على النحو التالي:-

1- صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.

2- أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

3- يجب حضور ولي الأمر أو الوصي في حالة الأطفال، مع إحضار صورة شهادة الميلاد مع الأصل للاطلاع.

4- قرار الوصاية في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية بسبب كشف طبي.

5- تقديم عدد 2 صورة شخصية حديثة مقاس 4×6.

6- الفحوصات الطبية المطلوبة في حالة الإعاقة الحركية رسم عصب ورسم عضلات للعضو المصاب.

7- في حال وجود خزل أو ضعف بالطرف يجب إحضار أشعة عادية على المفاصل.

8-  يتم تقديم أشعة مقطعية على المخ في في حالة وجود تيبس مفاصل أو خزل نصفي طولي.

9- في حال وجود تصلب متناثر بالجهاز العصبي يتم تقديم رنين مغناطيسي على المخ.

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كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة وكيفية تفسير ألوان الكارت

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الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة وكيفية تفسير ألوان الكارت

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