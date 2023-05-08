لإثبات الإعاقة.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى المرحلة الثانية

فعلت المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي للمتقدمين بطلبات إثبات الإعاقة من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال المرحلة الثانية لاستخراج الكارت الذكي التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

ويستعرض لكم "الدستور" خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة لمعرفة نتيجة الكشف الطبي لإثبات الإعاقة عبر السطور التالية:-

زيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة عبر رابط pod.mohp.gov.eg.

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اضغط علي الكشف الطبى على طالبي بطاقة إثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة

اختار المزيد ثم اضغط على الموقع الإلكتروني للكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

اختار أيقونة استعلام.

ادخل الرقم القومي.

اضغط بحث.

مستندات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لاثبات الإعاقة قبل توقيع الكشف الطبي على المتقدم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، على النحو التالي:-

1- صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.

2- أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

3- يجب حضور ولي الأمر أو الوصي في حالة الأطفال، مع إحضار صورة شهادة الميلاد مع الأصل للاطلاع.

4- قرار الوصاية في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية بسبب كشف طبي.

5- تقديم عدد 2 صورة شخصية حديثة مقاس 4×6.

6- الفحوصات الطبية المطلوبة في حالة الإعاقة الحركية رسم عصب ورسم عضلات للعضو المصاب.

7- في حال وجود خزل أو ضعف بالطرف يجب إحضار أشعة عادية على المفاصل.

8- يتم تقديم أشعة مقطعية على المخ في في حالة وجود تيبس مفاصل أو خزل نصفي طولي.

9- في حال وجود تصلب متناثر بالجهاز العصبي يتم تقديم رنين مغناطيسي على المخ.

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