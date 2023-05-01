الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة وكيفية تفسير ألوان الكارت

تصدر رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة لأصحاب الهمم بالرقم القومي، عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان، قائمة اهتمام الكثير من المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة للتمتع بالامتيازات والخدمات التي توفرها الحكومة لحامليه.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

ويستعرض لكم موقع "الدستور" رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات الإعاقة، من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة عبر اتباع الخطوات التالية:-

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الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وحددت وزارتا التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من أصحاب الإعاقات الآتية:-

1- الشلل الدماغي.

2- الشلل الرباعي.

3- الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

4- شلل الأطفال الشديد.

5- الإعاقات المتعددة.

6- البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم).

7- كف البصر.

8- فقد السمع التام.

9- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

10- الإعاقات الذهنية الشديدة.

11- ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ).

12- اضطراب طيف التوحد.

أنواع بطاقة الخدمات المتكاملة

في سياق متصل أعلنت وزارة التضامن تحديد 3 ألوان متباينة للتمييز بين شدة الإعاقة لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة من ذوي الاحتياجات الخاصة، على النحو التالي:-

اللون الأزرق العادى المعتاد للإعاقات الشديدة والإعاقات بالغة الشدة. اللون الأخضر للإعاقات المتوسطة. اللون الأورجوانى للإعاقات البسيطة.

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