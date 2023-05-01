الإثنين 01 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة وكيفية تفسير ألوان الكارت

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

تصدر رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة لأصحاب الهمم بالرقم القومي، عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان، قائمة اهتمام الكثير من المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة للتمتع بالامتيازات والخدمات التي توفرها الحكومة لحامليه.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 

ويستعرض لكم موقع "الدستور" رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات الإعاقة، من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة عبر اتباع الخطوات التالية:- 

  • زيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.
  • اضغط على أخبارنا
  • اضغط على الكشف الطبى على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة
  • اختار المزيد
  • اضغط على الموقع الإلكتروني للكشف الطبي للحصول على بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة.
  • اختار أيقونة استعلام
  • ادخل الرقم القومي
  • اضغط بحث لتظهر نتيجة الكشف الطبي المحدد لنسبة الإعاقة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

رابط وتفاصيل الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023

الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 

وحددت وزارتا التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من أصحاب الإعاقات الآتية:-

1- الشلل الدماغي.

2- الشلل الرباعي.

3- الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

4- شلل الأطفال الشديد.

5- الإعاقات المتعددة.

6- البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم).

7- كف البصر.

8- فقد السمع التام.

9- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

10- الإعاقات الذهنية الشديدة.

11- ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ).

12- اضطراب طيف التوحد.

أنواع بطاقة الخدمات المتكاملة 

في سياق متصل أعلنت وزارة التضامن تحديد 3 ألوان متباينة للتمييز بين شدة الإعاقة لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة من ذوي الاحتياجات الخاصة، على النحو التالي:-

  1. اللون الأزرق العادى المعتاد للإعاقات الشديدة والإعاقات بالغة الشدة.
  2. اللون الأخضر للإعاقات المتوسطة.
  3. اللون الأورجوانى للإعاقات البسيطة.

قد يهمك..

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والاسم بالتفاصيل 2023

رابط وكيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

حجز موعد كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة وأصحاب الإعاقة المستهدفين بالتسجيل

نتيجة الكشف الطبي نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي موقع المجالس الطبية المتخصصة

مواد متعلقة

رابط وكيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

حجز موعد كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة وأصحاب الإعاقة المستهدفين بالتسجيل

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والاسم بالتفاصيل 2023

تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة والاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي

استعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين عبر موقع وزارة الصحة

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لراغبي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

بالرابط والخطوات.. كيفية الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

الأكثر قراءة

"نوبة ضحك" فى جنازة مصطفى درويش تثير الغضب.. حقيقة الصورة المؤسفة

"كهربا" يمنع لاعبى الزمالك من السفر للإمارات

وفاة الفنان مصطفى درويش وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر

جنايات الإسكندرية تُعاقب 4 متهمين بضرب أحد الأشخاص حتى الموت

"185 جنيها".. رسوم خصم الانتقال بين شرائح استهلاك الكهرباء لماذا؟

رئيس جامعة سوهاج يهنئ الدكتور حسام عبدالغفار لندبه مساعدًا لوزير الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

عهد جديد لأرض الفيروز

وائل لطفي

مصرع كليوباترا!

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع اليابان

عبدالوهاب داود

صناعة النشر ليست كالمشاركة على «ميكروباص»

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

بسنت حسن

٢٨ ليلًا وقصيدة

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات في عقبة جبر.. لماذا تحولت أريحا إلى مشكلة لـ "إسرائيل"؟

الجزائر تنسحب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولى بسبب إسرائيل

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي