السبت 29 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط وتفاصيل الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم من ضمن الموضوعات التي يبحث عنها الكثير في الساعات الأخيرة لمعرفة كافة التفاصيل.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم فقط 2023

ويبحث المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال موقع “جوجل” بمحافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم إلكترونياً بدلاً من الذهاب إلى المصالح الحكومية والتعرض لزحمة الشوارع.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم

خُصص للمواطنين أصحاب الهمم والقدرات الخاصة، رابط للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023، بهدف توفير نتيجة الكشف الطبي دون الخروج من المنزل هنا.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم

  • زيارة الرابط المذكور في السطور السابقة للاستعلام عن نتيجة بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023.
  • ظهور الصفحة الرئيسة.
  • تأتي الصفحة الرئيسية الآتي «البيانات الأساسية / غير مستوفي الأوراق / تم الكشف / إعادة العرض / مرتج للجنة / تم تحويل الطلب لوزارة التضامن الاجتماعي».
  • وبعد اختيار الخيار المرغوب الاستعلام عنه، يستوجب إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم المكون من 14 رقما بشرط أن تكون البطاقة سارية.
  • النقر على خانة بحث.
  • ظهور نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023 للشخص المتقدم.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

  • ميزة الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
  • ميزة التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.
  • ميزة خصومات على وسائل النقل والمواصلات.
  • ميزة خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.
  • ميزة خصومات على الأندية الرياضية.
  • ميزة دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.
  • ميزة الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.
  • ميزة  الإعفاء من الضرائب.
  • ميزة  الجمع بين معاشين.
  • ميزة الكشف المجاني في المستشفيات.
  • ميزة  الدمج في المدارس.
  • ميزة   تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة الدمج في المعاهد والجامعات.
  • ميزة التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.
  • ميزة الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.
  • ميزة الحصول على سكن حكومي مناسب.

اقرأ أيضاً

هل تشهد أسعار المعدن الأصفر حالة من الاستقرار؟.. شعبة الذهب تجيب

 

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم بطاقة الخدمات المتكاملة مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 الخدمات المتكاملة

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

"انتفاضة الأثريين ضد وثائقى كليوباترا" تسيطر على حصاد وزارة السياحة والآثار فى أسبوع

وزير الخارجية يعزى أسرة مساعد الملحق الإدارى فى سفارة مصر بالسودان (فيديو وصور)

محافظ أسوان يكلف نائبته بالمتابعة الميدانية لمستشفى دراو وكوم أمبو

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2023 لموظفي الحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

فى كل شارع فى بلادى صوت الوصاية بينادى

مؤمن المحمدي

اقتراح ينهى جميع الأطراف

محمد عبدالعزيز

عودة خاطفة إلى دراما رمضان

خالد حريب

ملحمة مصرية فى معبر أرقين الحدودى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

ماجد حبته

قاهر الإرهاب زار القاهرة

صفاء النجار

مشاهدات حزينة.. التطوير والوعى العام «1-4»

محمد سميح

"مصرى أصلى".. "الجينوم الفرعونى" يفضح أكاذيب "نتفليكس" و"الأفروسنتريك"

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب الضفة الغربية

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين