رابط وتفاصيل الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم من ضمن الموضوعات التي يبحث عنها الكثير في الساعات الأخيرة لمعرفة كافة التفاصيل.

ويبحث المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال موقع “جوجل” بمحافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم إلكترونياً بدلاً من الذهاب إلى المصالح الحكومية والتعرض لزحمة الشوارع.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم

خُصص للمواطنين أصحاب الهمم والقدرات الخاصة، رابط للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023، بهدف توفير نتيجة الكشف الطبي دون الخروج من المنزل هنا.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم

زيارة الرابط المذكور في السطور السابقة للاستعلام عن نتيجة بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023.

ظهور الصفحة الرئيسة.

تأتي الصفحة الرئيسية الآتي «البيانات الأساسية / غير مستوفي الأوراق / تم الكشف / إعادة العرض / مرتج للجنة / تم تحويل الطلب لوزارة التضامن الاجتماعي».

وبعد اختيار الخيار المرغوب الاستعلام عنه، يستوجب إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم المكون من 14 رقما بشرط أن تكون البطاقة سارية.

النقر على خانة بحث.

ظهور نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023 للشخص المتقدم.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

ميزة الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

ميزة التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

ميزة خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

ميزة خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

ميزة خصومات على الأندية الرياضية.

ميزة دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

ميزة الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

ميزة الإعفاء من الضرائب.

ميزة الجمع بين معاشين.

ميزة الكشف المجاني في المستشفيات.

ميزة الدمج في المدارس.

ميزة تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة الدمج في المعاهد والجامعات.

ميزة التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

ميزة الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

ميزة الحصول على سكن حكومي مناسب.

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