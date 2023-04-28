الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل تشهد أسعار المعدن الأصفر حالة من الاستقرار؟.. شعبة الذهب تجيب

الذهب
الذهب

أوضح عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أسباب ارتفاع الذهب، وتخطى الجرام حاجز الـ3 آلاف جنيه، قائلاً: "إن هناك ثلاثة عوامل تؤثر في سعر الذهب، سعر البورصة العالية، سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والعرض والطلب". 

وأضاف المغربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حقائق وأسرار المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أن الفترة الحالية التي تؤثر في أسعار الذهب هي العرض والطلب، حيث نشهد حاليًا زيادة كبيرة على طلب الذهب مقابل العرض، لافتًا إلى أن الذهب كأي سلعة أخرى، عندما يكون فيها الطلب زيادة عن المعروض، يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار. 

وعن مستقبل الارتباك في أسعار الذهب، وما يمكن أن تشهده الأيام القادمة حول إمكانية تصحيح حركة الذهب في مصر، أم سيظل الأمر تابع للعرض والطلب، قال: "إنه في الفترة الحالية صعب التوقعات، طالما أن الطلبات زيادة، والتخوف الزائد عند الناس بحفظ قيمة أموالها، والطلب الزيادة على الادخار في ظل منع استيراد الذهب الخام من الخارج، نظرًا للحالة الاقتصادية الموجودة، معقباً: "سنظل في هذه الحالة بعض الوقت طوال ما الطلب زيادة عن المعروض".

وأشار إلى أنه في حالة تأني المستهلك في الطلب، سيهدأ الوضع بعض الشيء، في حالة الطلب مقابل العرض، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى استقرار الأسعار، وإمكانية هبوطه بنسبة بسيطة مرة أخرى.

وأكد أن المعروف عن الذهب، هو أنه مهما صعد، فإنه يصل إلى نقطة، وعادة ما ينزل بعض الشيء، ثم يعاود الصعود إلى أعلى نقطة يصل إليها ويعديها، ولذلك فإن الذهب هو الملاذ الآمن في الادخار. 

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