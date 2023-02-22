الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط وكيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

الخدمات المتكاملة
الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة تشغل ملايين المصريين وأسرهم في السنوات الأخيرة، والدولة قد قدمت دعم هائل لأصحاب الهمم عبر منحهم كارت الخدمات المتكاملة كونه يسهل على ذوي الإعاقات حياتهم، وحسب تقدير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يقدر ذوي الهمم في مصر بنحو 10 مليون و 800 ألف نسمة وجميعهم يستحقون الرعاية والدعم من كل جهات الدولة.

بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

 يبحث الكثير من أصحاب الهمم وذويهم في الساعات الأخيرة  عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023،  التي تمنح لهم بعد إجراء الكشف الطبي والوظيفي، وينتظرها ملايين وذلك لما لها من مميزات عديدة تتمثل في الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة، والتعيين بنسبة 5% من عدد العاملين، وخصومات على وسائل النقل والمواصلات، وكذلك خصومات على الأندية الرياضية والاشتراكات في الأنشطة بها.

كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

وتيسيرًا على ذوي الهمم وذويهم أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يمكن لمن أجرى الكشف الطبي والوظيفي، معرفة قبوله أو رفضه من خلال رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023، واتباع الخطوات التالية:

إجراءات وشروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

حجز موعد كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

كيفية تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة

- أولًا دخول المستعلم من ذوي الإعاقة إلى الموقع المخصص من قبل وزارة التضامن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من هنا. 

 

- يتم من خلال رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022، بعد إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة له على الموقع، ثم الضغط على أيقونة استعلام.

كما يمكن لذوي الهمم معرفة منحهم بطاقة الخدمات المتكاملة أيضًا من خلال الدخول على رابط الاستعلام، موقف البطاقة الخاصة بحالة ذوي الإعاقة، وما إذا كان الطلب قيد الدراسة، أم جرت الموافقة على صدور البطاقة.

مستحقي بطاقة الخدمات المتكاملة

الجدير بالذكر أن  «وزارة التضامن الاجتماعي» أوضحت أن بطاقة الخدمات المتكاملة تُمنح  لعدد من الإعاقات والتي جاءت كالتالي:

  • الإعاقات السمعية.
  • الإعاقات البصرية.
  • قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».
  • أمراض الدم المزمنة.
  • متلازمة الهيموفيليا.
  • الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.
  • اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، ويحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.
  • الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.
  • اضطراب طيف التوحد.

كما أشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنها تنسق مع المجلس الأعلى للجامعات لتحمل تكلفة جميع مترجمي الإشارة للطلاب، منذ بدء التحاق الطلاب الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية بالجامعات، لافتة إلى أنه تم إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لحوالي 950 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة، وجارِ تطوير قاعدة بيانات متكاملة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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