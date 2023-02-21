الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

إجراءات وشروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

كارت الخدمات
كارت الخدمات

كشف خليل محمد، مدير عام الإدارة العامة لتسجيل وتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة، عن إجراءات وشروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة التي سيمنح لذوي الهمم فقط، قائلاً "إن هذا الكارت متاج لذوي الهمم فقط منذ 2019".

أضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان أن وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة، تصدر هذا الكارت منذ 2019، بلون واحد وهو اللون الأزرق، حيث تم البدء في عام 2019 بانتاج 500 ألف كارت، ثم البدء في منظومة الخدمات المتكاملة اعتبارًا من 2020، حيث كان المستهدف الإعاقات الشديدة والإعاقات بالغة الشدة.

وأشار إلى أنه في أكتوبر 2021، تم استهداف الإعاقات المتوسطة في إطار حرص الدولة تقديم الخدمات للأشخاص الأولى بالرعاية، حيث تبدي الدولة الرعاية بالإعاقات الشديدة والبالغة الشدة، ثم الإعاقات المتوسطة.

وبين أن الإعاقات البسيطة سيفتح لها المرحلة الثالثة ويكونوا ممكنين من الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والتضامن الإجتماعي.

أوضح أنه منذ 2019 وحتى اليوم تم اصدار مليون و100 ألف بطاقة خدمات متكاملة وتم توزيعها على الأشخاص المستحقين، لافتاً إلى أن الاجراءات تبدا من التسجيل على موقع وزارة الصحة لحجز موعد للكشف الطبي، ومن ثم الذهب بالفحوص الطبية إلى اللجان الطبية المفتوحة لدى وزارة الصحة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

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