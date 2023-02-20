الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

كيفية تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة تم إصدارها عام 2019 مع اتجاه الدولة لتوفير الرعاية المطلوبة للمواطنين من ذوي الهمم بعد أن أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام بهم بعد سنوات عانوا فيها من التهميش.

بطاقة الخدمات المتكاملة 

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة عدة شروط للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وأولها أن يتم الكشف الطبي على المعاقين ، وتعرض الدستور في التقرير التالي كيفية تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة . 

تعديل موعد الكشف الطبي 

يستطيع الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة تعديل موعد الكشف الطبي من خلال الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان، أو الضغط على الرابط التالي من هنا، ثم كتابة كافة البيانات المطلوبة لذلك ومنها الرقم القومي، نوع الإعاقة، ومكان الكشف، وكتابة التاريخ، والساعه، مع ملاحظة أن يكون التسجيل جهاز متصل بطابعة لطباعة استمارة التسجيل بعد الانتهاء من كتابة البيانات كلها. 

موقع تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي رابط تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، وذلك من خلال الرابط التالي من هنا، وبعد الدخول على الرابط قم بكتابة كافة البيانات التي تظهر أمامك ومنها الرقم القومى، الإسم بالعربية ، تاريخ الميلاد ، العنوان ، مكتب التأهيل ، رقم تليفون المنزل للشخص ذو الاعاقة ان توفر، رقم محمول الشخص ذو الاعاقة أن توفر.

وهل يوجد وصى، وعدد الأفراد المعاقين بالاسرة  ، مع كتابة مقر استلام الخدمات المتكاملة سواء من أحد مكاتب البريد استلام البطاقة بالمنزل.

رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة وأصحاب الإعاقة المستهدفين بالتسجيل

موقع وزارة الصحة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

ومع تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2022  يرجى ارفاق المستندات المطلوبة

ومنها الصورة الشخصية، صورة البطاقة / شهادة الميلاد، صورة التقرير الطبي ، مع مراعاة إدخال بيانات الطلب وإستيفاء الإستمارة حتى يتم تسجيل الطلب بنجاح.

ماهي بطاقة الخدمات المتكاملة ؟

تم إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة عام 2019 لتضم كافة الخدمات التي يحتاج لها المعاقين ، وتم تقسيمها إلى 3 ألوان بعد أن  كانت بطاقات بلون واحد وهي الأزرق، وكان مدونا فيها اسم الشخص المستفيد من ذوي الهمم والرقم القومي والرقم التسلسلي الخاص بالبطاقة، وبعد التحديث تم تقسيمها بالألوان حسب مستويات الإعاقة ، فالأزرق العادي للإعاقات الشديدة والإعاقات بالغة الشدة، واستحدثنا اللون الأخضر للإعاقات المتوسطة، ثم اللون الأرجواني للإعاقات البسيطة".

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رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

بطاقة الخدمات المتكاملة وزارة التضامن الاجتماعي وزارة الصحة تعديل موعد الكشف الطبي تسجيل بطاقة الخدمات

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وائل لطفي

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